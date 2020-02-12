Их больше нет: раскрыта судьба пациентов с коронавирусом в России

Один больной коронавирусом пациент проходил лечение в Забайкальском крае, второй – в Тюменской области. Эти два гражданина Китая были единственными официально подтвержденными заболевшими в России.
Теперь таких пациентов в нашей стране больше нет. Однако не стоит предполагать худшее. Наоборот, оба заболевших полностью выздоровели.
В больнице в Тюмени лечение проходила студентка. Ее выписку сопровождали цветы и шарики. Девушка сможет вернуться к учебе и встретиться со своими товарищами. Часть из них до сих пор находится на карантине, поскольку они контактировали при перелете. Специалист отмечают, что все их анализы на наличие коронавируса отрицательные.
Следом за девушкой стены лечебного учреждения в Чите покинул второй больной. Мужчина выписан домой, передает РИА Новости. Однако воссоединения с семьей ему предстоит отложить. Дело в том, что семья гражданина Китая – его жена и дочь – будут выписаны после завершения срока карантина. Он наступит лишь 14 февраля.
Таким образом, оба пациента с коронавирусом успешно побороли свою болезнь. Врачи подтвердили, что они полностью здоровы, не могут никого заразить, а значит могут вернуться к своим обычным занятиям.
Напомним, новый короновариус получил официальное название COVID-2019. Жертвами эпидемии стали 1115 человек, из которых только один погибших находился за пределами Китая. Общее число заразившихся людей превысило 45 тысяч человек, из которых на Поднебесную пришлось около 44,5 тысячи.
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