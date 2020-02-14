Населению Земли вынесли приговор из-за эпидемии коронавируса

Эксперт ВОЗ Айра Лонджини предупредил о страшном риске. По последним данным, число зараженных коронавирусом превысило 63 тысячи человек, погибли 1380 заболевших, более 6,7 тысячи пациентов выздоровели, сообщает "Царьград".
По подсчетам Лонджини, один заболевший может передавать коронавирус двум-трем людям, тем самым распространяя болезнь по планете. По мнению эксперта, выбранная в настоящее время тактика наблюдения и сдерживания болезни вряд ли принесет результаты.
Прогнозы других специалистов относительно эпидемии коронавируса не менее утешительны. Так, ранее британские ученые предположили, что количество зараженных новым типом вируса, возможно, достигнет полумиллиона человек.
Напомним, ранее китайские медики открыли эффективный способ борьбы с эпидемией коронавируса. Он заключается в переливании плазмы выздоровевших пациентов зараженным.
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