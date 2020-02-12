Над Трампом нависла угроза из-за коронавируса

Возникший в Китае коронавирус COVID-2019 может стать угрозой для президента США Дональда Трампа. Впрочем, как и обычно, главной проблемой политика стоит признать не какие-либо внешние обстоятельства, а его длинный язык и любовь к громким заявлениям.

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