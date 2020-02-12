Над Трампом нависла угроза из-за коронавируса

Стоило в разгар обострения отношений Пекина и Вашингтона возникнуть глобальной эпидемии, сильнее всего ударившей именно по китайской экономике, как тут же появились разномастные теории заговора об искусственном происхождении коронавируса. Дескать, это такое биологическое оружие.
Среди сторонников этой версии, или хотя бы тех, кто не стал бы без разговоров отметать подобную вероятность, и военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он напомнил о том, что еще до широкого распространения новостей об эпидемии коронавируса Дональд Трамп обронил свою угрозу, которая играет новыми красками в свете дальнейших событий.
"В декабре-ноябре Трамп произнес фразу, на которую тогда мало кто обратил внимание, – "Мы найдем способ, чтобы достойно ответить Китаю, и он об этом пожалеет", – цитирует "Царьград" журналиста. Таким образом, вспышка коронавируса, парализовавшего Китай, убивающего его граждан и источающего его экономику, и может быть той самой местью, анонсированной американским лидером.
Примечательно, что если эта связь подтвердится, то проблемы грозят вовсе не китайской стороне. Дональд Трамп рискует войти в историю как президент, который одобрил применение биологического оружия против мирного населения страны, с которой США даже не находятся в состоянии войны. Ну а американцы, которым плевать на нормы международного права и жизни людей за пределами их государства, будут пенять его за то, что он, как политик, не сумел поддержать достаточный уровень секретности.
Напомним, новый коронавирус получил официальное название COVID-2019. Специалисты Всемирной организации здравоохранения обозначили болезнь таким образом, чтобы она не ассоциировалась ни с какой страной, местностью, конкретным человеком или группой людей. Тем не менее, в общественном сознании эпидемия плотно взаимосвязана с Китаем. Если же выяснится, что боевой вирус создали в американской лаборатории, то его могут связать и с этой страной, а также с личностью Дональда Трампа.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?