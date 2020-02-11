Теперь официально: сделано важное объявление о коронавирусе

Специалисты ВОЗ проделали большую работу для того, чтобы придумать новое уникальное название для штамма коронавируса, с которым сейчас борется весь мир. Теперь болезнь называется COVID-19.
В аббревиатуре зашифрованы слова Corona Virus Disease (болезнь коронавирус) и 2019 год. На оригинальность официальное название болезни не претендует. Наоборот, оно, согласно признанию главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, призвано бороться с попытками соригинальничать на фоне всемирной эпидемии.
"Официальное название требуется, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими", – цитирует "Царьград" главу ВОЗ. "Народное" название коронавируса могло быть создано на основании названия географической местности или указывать на какой-либо народ, конкретного человека или группу лиц, что в современных условиях совершенно недопустимо.
Напомним, коронавирус 2019-nCoV или COVID-19 возник в 2019 году в Китае. Об источниках происхождения болезни споры ведутся до сих пор. По предварительным данным, рынок в городе Ухань мог либо стать местом зарождения эпидемии, либо оказаться местом массового распространения возникшего где-то еще вируса.
Как бы то ни было, на данный момент Китай остается самой пострадавшей от эпидемии страной. Число жертв коронавируса достигло 1018 человек, из которых всего один погиб за пределами этой страны. Число заболевших превысило 43 тысячи человек.
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