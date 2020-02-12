Хуже коронавируса: россияне мрут от жуткой инфекции

Китайский коронавирус 2019-nCoV по-прежнему будоражит сознание обывателей по всему земному шару. Неспокойно и в России: народ побежал скупать маски и противовирусные препараты в аптеках. Однако есть куда более опасная инфекция, которую встревоженные новостями о коронавирусе граждане предпочитают не замечать.



Единственная польза от коронавируса в том, что россияне стали внимательнее относиться к гигиене – например, чаще мыть руки, отметил известный врач Александр Мясников. Но есть куда более опасная инфекция - обычный грипп, смертность от которого гораздо выше, подчеркнул специалист.



Для типичного россиянина риск подцепить 2019-nCoV предельно мал, считает Мясников. "Ноль целых и ноль в периоде", – цитирует врача портал "Вести.ру".

Врач скептически относится к ношению маски как способу защиты от коронавируса. Носить ее стоит прежде всего тем, кто уже заболел, чтобы не заразить окружающих. Тем, кому нездоровится, врач советует сидеть дома и помнить, что обычный грипп – гораздо более опасная инфекция, чем китайский коронавирус.

Между тем двое заболевших 2019-nCoV в России уже выздоровели. Зато эпидемиологический порог обычного гриппа в нашей стране превышен на 5,5 процента. Один за другим регионы вводят карантин. Специальный режим продлили в Тюмени, Ульяновске, Саратове, Уфе. В некоторых субъектах отменяют массовые мероприятия.

С начала года от гриппа и ОРВИ в России умерли 27 человек. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге. По большей части это люди из группы риска – непривитые, с хроническими заболеваниями и те, кто слишком поздно обратился за помощью, отмечают в Минздраве.