Две трети населения Земли: озвучено число заразившихся коронавирусом

Большинство экспертов уверены, что зараженный может передать
эпидемию коронавируса как минимум двум людям. В таком случае заболеть могут от
60 до 80 процентов населения планеты, заявил Лян в интервью британской газете
The Guardian.
Ученый не стал делать прогнозы и оценивать эффективность предпринимаемых китайскими властями мер. Школы в КНР по-прежнему закрыты, а 12-миллионный Ухань – очаг эпидемии – все еще блокируется правоохранителями и военными, напомнил эксперт.
На 11 февраля по всему миру подтверждено более 43 тысяч случаев заражения неизвестным коронавирусом. Между тем последние дни наблюдается позитивная динамика: количество выявленных случаев идет на спад.
Жертвами эпидемии коронавируса стали 1018 человек. В то же время растет число вылечившихся: на 11 февраля их более четырех тысяч.
В нашей стране по-прежнему два зарегистрированных случая заражения коронавирусом. Оба заболевших – граждане КНР. Россия эвакуировала своих граждан из Китая, сейчас они размещены на карантине в санатории под Тюменью.
Эпидемия коронавируса начала сказываться на российский экономике. Из-за резкого падения экономической активности Китая, цены на нефть продолжают падать. Кроме того, эксперты не исключили роста цен на одежду в России из-за коронавируса. По мнению аналитиков, они могут вырасти на 20%.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
плохо стоит
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
не хочу дочь
Соседи громко ругаются