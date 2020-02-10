Смертельный коронавирус добрался до украинцев

Сетевые шутники успели посмеяться над украинскими властями, которые используют любой повод для того, чтобы на фоне общих проблем попытаться сблизиться с Западом, однако в случае с эпидемией коронавируса были лишены этой возможности. Дескать, ни одного заболевшего украинца и ни одного подтвержденного пациента на территории Украины не позволили пойти по проторенной дорожке.
Ситуация изменилась благодаря карантину, который настиг круизный лайнер Diamond Princess у берегов Японии. После того, на борту был обнаружен первый заразившийся, эвакуации с судна не производилось. Это превратило корабль в настоящий полигон для наблюдения за стремительным распространением коронавируса среди пассажиров.
Оказались среди них и два гражданина Украины. Они, как показали результаты специальных тестов, инфицированы коронавирусом 2019-nCoV. Об этом доложило Министерство здравоохранения Украины.
Существует вероятность, что число заболевших коронавирусом украинцев может увеличиться. Киев до сих пор не может организовать эвакуацию своих граждан из охваченного эпидемией Уханя. Чиновники объясняют промедление отсутствием во всей стране мест для размещения потенциально зараженных людей.
Напомним, новый коронавирус 2019-nCoV возник в Китае, но распространился далеко за его пределы. Тем не менее, именно эта страна больше всего пострадала от эпидемии. Известно о более чем 40 тысячах заболевших и 910 погибших, из которых только одна жертва болезни находилась не на китайской территории.
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