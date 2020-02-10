Верхушка айсберга: объявлено о новой угрозе коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейус выступил с пугающим предостережением об эпидемии. По его словам, новый китайский коронавирус может начать распространяться в мире еще активнее, чем сейчас.

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