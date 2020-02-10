Верхушка айсберга: объявлено о новой угрозе коронавируса

Новый коронавирус 2019-nCoV убил в Китае больше 900 человек, а заразил свыше 40 тысяч. При этом согласно официальным данным, во всем остальном мире заразились менее 400 человек, а жертвой опасной болезни оказался всего один пациент.
Однако ситуация, при которой основной удар эпидемии пришелся на одну страну, может не продлиться долго. Существует опасность, что в других государствах коронавирус начнет распространяться еще быстрее. Об этом говорит тот факт, что уже сейчас зарегистрированы первые случаи передачи болезни людьми, которые не были в Китае "Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга", – цитирует РБК гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейуса.
Время, которое есть в запасе у мира, необходимо использовать для того, чтобы подготовиться к противостоянию эпидемии. В частности, потребуются ресурсы для оперативного диагностирования коронавируса, а также для помощи заразившимся.
Лекарства от коронавируса до сих пор не существует. Однако в силах врачей облегчить симптомы и помочь человеку дожить до самостоятельного выздоровления.
Также подтверждается информация о новом способе передачи коронавируса. Если раньше считалось, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем, то теперь выяснилось, что следы вируса могут встречаться и в фекалиях больных, что сильно увеличивает риски.
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