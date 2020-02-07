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Здоровье

Спасения нет: сделано официальное объявление об отсутствии лекарств от коронавируса

Фото: Lu Boan/Xinhua/www.globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте разместила заявление, в котором развенчала главные мифы, связанные с новым коронавирусом 2019-‎nCoV. В частности, специалисты опровергли сообщения о том, что от болезни найдено лекарство или эффективные средства профилактики.
прочитано 615 раз

Едва успев появиться, новый коронавирус уже оброс невероятным количеством слухов, домыслов и настоящих мифов. Тяжелую и далеко не всегда благодарную миссию по просвещению людей взяли на себя специалисты ВОЗ.

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 Эпидемия коронавируса

Сюжеты Эпидемия коронавируса

В частности, им пришлось сообщить народу об отсутствии лекарств от коронавируса. "Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов", – добавили во Всемирной организации здравоохранения.

Работа над созданием эффективных средств защиты и борьбы ведется, однако она далека от завершения, особенно если учитывать, что любому средству еще предстоит пройти клинические испытания. Развеяли эксперты и веру людей в могущество антибиотиков.

Более того, препараты данного типа вообще не действуют на вирусы. Они предназначены исключительно для борьбы с бактериальными инфекциями. Впрочем, некоторым больным с коронавирусом они могут назначаться врачом для лечения сопутствующих болезней.

Ответили специалисты на вопрос об опасности, исходящей от питомцев. "В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса", – подчеркнули эксперты. Тем не менее, добавили они, после контактов с ними необходимо тщательно мыть руки с мылом. Таким образом можно защититься от кишечной палочки и сальмонеллы.

Напомним, ранее панические слухи на фоне эпидемии коронавируса привели к вспышке страшных расправ над домашними животными в Китае. Из-за неверной интерпретации слов специалистов люди решили, что питомцы могут быть переносчиками болезни, и стали выбрасывать их из окон своих квартир.

Автор: 7 февраля 2020, 09:34

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПилигримГость
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Почему-то Царица Небесная назвала грипп "двенадцатым". Анне Ивановне было сказано: "Идет двенадцатый грипп. Это страшная болезнь, и спасения от нее никакого не будет. От чумы и холеры у вас средства есть, а от этого гриппа нет. Пусть никого не винят в этом, кроме себя. Это гнев Сына Моего за грехи ваши и за то, что не исправляетесь". Несколько раз со скорбью повторила: "Нет исправления жизни". Показаны были Анне Ивановне огромные канавы, в которые сваливают трупы людей и засыпают дезинфицирующими средствами. Царица Небесная сказала: "Зря это все будут делать. Ничего не поможет, это гнев Сына М
ПилигримГость
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"Идет двенадцатый грипп..."
В нашем городе живет 92-летняя Анна Ивановна Абабкова вдова погибшего солдата, молилась еще в старой Знаменской церкви г. Кемерово.
Сейчас Анна Ивановна уже почти ничего не видит, плохо слышит, но живет одна и с Божией помощью сама себя обслуживает. Молится по памяти, знает молитвенные правила наизусть. В последнее время она все больше говорит о том, что будет в конце времен. Год назад она велела нам (тем, кто ее навещает) сообщать людям о том, что нас вскоре ждут эпидемии чумы, холеры и гриппа. Это открыла ей Сама Божия Матерь.
ПилигримГость
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Поступила конфиденциальная информация, что граница Руси и Чайна НЕ НА ЗАМКЕ.
И мелкие группы желтых просачиваются на Святую Русь Белых.
Ванга предупреждала, Вирус придет из Африки и Жёлтых.!
100 МИЛЛИОНОВ ПОГИБНУТ КОГДА БУДЕТ ПЯТЬ ДВОЕК
БОЙСЯ ЖЕЛТЫХ ПРИШЕЛЬЦЕВ ГОСТЕЙ С ЮГА!
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REALNO CHTRASHNO !
SHUTKI KONCHILIZ !
ALLILUIY
ПилигримГость
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Поклонская прокомментировала число 666 на автономерах
По мнению депутата, шумиха вокруг кода региона 666 никак не связана с православием.
Депутаты Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не бояться автомобильных номеров с кодом региона 666 и “перестать махать шашкой”. По ее мнению, к православию поднявшаяся вокруг этого числа шумиха не имеет никакого отношения.

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Что ты несёшь ТВАРЬ!
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Блаженная Пелагия Рязанская говорила о последних временах много. Будет большая скорбь, когда слуги антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пенсии... Будет стон, плач и многое другое... Многие будут помирать, и останутся только крепкие в вере, которых Господь изберет, и доживут до Второго Пришествия Его. ... Антихрист принесет в жертву многие народы (666), которые сатана для этого приготовит, превратив их в жвачный скот! Сегодня уже всякому человеку известно это диавольское изобретение (666).
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