Спасения нет: сделано официальное объявление об отсутствии лекарств от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте разместила заявление, в котором развенчала главные мифы, связанные с новым коронавирусом 2019-‎nCoV. В частности, специалисты опровергли сообщения о том, что от болезни найдено лекарство или эффективные средства профилактики.

Едва успев появиться, новый коронавирус уже оброс невероятным количеством слухов, домыслов и настоящих мифов. Тяжелую и далеко не всегда благодарную миссию по просвещению людей взяли на себя специалисты ВОЗ.

В частности, им пришлось сообщить народу об отсутствии лекарств от коронавируса. "Тем не менее, инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для облегчения и снятия симптомов", – добавили во Всемирной организации здравоохранения.

Работа над созданием эффективных средств защиты и борьбы ведется, однако она далека от завершения, особенно если учитывать, что любому средству еще предстоит пройти клинические испытания. Развеяли эксперты и веру людей в могущество антибиотиков.

Более того, препараты данного типа вообще не действуют на вирусы. Они предназначены исключительно для борьбы с бактериальными инфекциями. Впрочем, некоторым больным с коронавирусом они могут назначаться врачом для лечения сопутствующих болезней.

Ответили специалисты на вопрос об опасности, исходящей от питомцев. "В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса", – подчеркнули эксперты. Тем не менее, добавили они, после контактов с ними необходимо тщательно мыть руки с мылом. Таким образом можно защититься от кишечной палочки и сальмонеллы.

Напомним, ранее панические слухи на фоне эпидемии коронавируса привели к вспышке страшных расправ над домашними животными в Китае. Из-за неверной интерпретации слов специалистов люди решили, что питомцы могут быть переносчиками болезни, и стали выбрасывать их из окон своих квартир.