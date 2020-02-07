Насилие и пустые улицы: побывавший в Китае россиянин об ужасах коронавируса

Россиянин из Екатеринбурга долгое время прожил в китайском городе Гуанчжоу и сумел вырваться из охваченного эпидемией коронавируса региона до введения строгих карантинных мер. Однако уже тогда были видны ужасающие последствия болезни для страны.

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