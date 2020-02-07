Насилие и пустые улицы: побывавший в Китае россиянин об ужасах коронавируса

Гуанчжоу, который славился и в самом Китае, и далеко за его пределами, как центр торговли, в котором день и ночь кипит жизнь, сильно изменился с приходом эпидемии коронавируса. Некогда многолюдные улицы теперь пустынны.
Случайных прохожих проверяют полицейские – на лицах людей обязательно должны быть защитные маски. "На тех, кто не хочет надевать маску, местные силовики надевают ее насильно", – цитирует URA.Ru россиянина. По его словам, город, да и вся страна, стали напоминать землю после конца света. Закрытые рынки, опустевшее метро и специалисты с приборами для измерения температуры тела прохожих вызывают ассоциации с фильмами об апокалипсисе, а не с санитарными мерами в связи с болезнью.
Однако самое страшное, что принес с собой коронавирус, жителям страны еще предстоит узнать. "Сейчас китайцы находятся в западне, не могут выйти на работу, и если ситуация вскоре не разрешится, в Китае образуется экономический провал", – уверен россиянин.
Самому ему повезло успеть улететь из Гуанчжоу на одном из последних рейсов. При этом в Москве борт на протяжении часа держали закрытым, проверяя с помощью тепловизора температуру пассажиров. В аэропорту им предложили сдать анализ, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса в организме. А в Екатеринбурге мужчину закрыли на домашний карантин.
Напомним, коронавирус в России официально зарегистрирован у двух человек. Это граждане Китая. Россияне, эвакуированные из опасный районов, находятся на двухнедельном карантине.
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