Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе

У страха глаза велики. Бушующая эпидемия коронавируса 2019-nCoV породила массу конспирологических теорий. Одни говорят об американском биологическом оружии, другие заявляют, что смертельные штаммы были известны властям задолго до вспышки заболеваемости. Есть и те, кто на полном серьезе утверждает, что глобальную эпидемию в 2020 году предсказывала болгарская провидица Ванга.



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