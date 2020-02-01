Стало известно об ужасающем пророчестве Ванги о коронавирусе

О новом вирусном заболевании и большом количестве жертв Ванга говорила в 1970-е годы. Во всяком случае, такие утверждения содержатся в ряде материалов российских СМИ.
Правда, как пишет "Комсомольская правда", Ванга указывала на появление смертоносной заразы не в Китае, а в Африке. Кроме того, журналисты приписали известной провидице обещание того, что вакцину против коронавируса создадут в течение года. Кстати говоря, такие же прогнозы дают сейчас медики.
Каким-то образом фанаты конспирологии приплели к этой истории американского бизнесмена Билла Гейтса. Миллиардер и его супруга якобы знали о предсказании Ванги и выделили африканским странам 10 миллионов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса.
Естественно, что доказательствами любители теорий заговора себя не утруждают. Но на фоне массового психоза, охватившего планету, подобные интерпретации гарантированно найдут своих поклонников.
Напомним, что сейчас количество зараженных коронавирусом вплотную приблизилось к 10 тысячам человек. Более 230 умерли, около 200 излечились. Ученые активно работают над вакциной. Предполагается, что ее разработка займет несколько месяцев.
В России первые два случая заражения были выявлены 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших коронавирусом – граждане КНР. Для профилактики граница с Поднебесной была перекрыта.
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