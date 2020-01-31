Массовая гибель: сделано предсказание о страшных последствиях коронавируса

Каждая новая вспышка неизвестной до этого опасной болезни заставляет информационное пространство буквально взрываться от апокалиптических предсказаний, как свежих, так и с солидным сроком выдержки. Возникший в Китае коронавирус исключением из этого правила не стал.

По российскому сегменту Сети прокатилась волна обсуждения пророчества некоего старца из Ирана Салмана Салехигударзы. Чем он был знаменит до этого, и существует ли вовсе в природе такой человек точно не известно. Однако сейчас в определенных кругах его имя оказалось прочно связана с пугающим предсказанием о страшных последствиях коронавируса 2019-nCoV.

Обитатели интернета утверждают, что еще до вспышки болезни он предупреждал об эпидемии, от которой рискует погибнуть половина населения Земли. Назвал предсказатель и причину появления болезни. Это, объяснил Салман Салехигударза, является наказанием для человечества за неправедную жизнь.

Для тех, у кого слова некоего иранского старца о грядущей гибели миллиардов людей особого доверия не вызвали, у любителей искать подсказки в мистических проявлениях оказался припасен в рукаве туз. Они обратились к жившему в XVI веке французскому астрологу Нострадамусу, передает издание "Аргументы недели".

В Сети утверждают, что знаменитый мистик предсказал и массовую гибель людей в 2020 году от коронавируса. Дескать, именно на это указывают его слова о "великой чуме морского города". Под морским городом, по их разумению, предсказатель понимал именно Ухань. Город расположен в центральном Китае на расстоянии порядка тысячи километров от берега моря.

Однако, настаивают сторонники правоты французского экстрасенса, он мог наградить Ухань эпитетом "морской" намекая на особую роль, которую в появлении и распространении коронавируса, сыграл рынок морепродуктов. Объяснение вышло довольно туманным, однако поклонники Нострадамуса давно успели понять, что чем запутаннее история, тем более авторитетно она выглядит.

Тем временем сетевые конспирологи, не верящие в мистику, но твердо отстаивающие реальность угрозы мирового заговора, также настаивают на опасности массового вымирания на Земле. По их мнению, коронавирус может быть биологическим оружием, причем заточенным именно под людей с азиатскими генами. Учитывая число потенциальных жертв, прогнозы этой когорты любителей тайных знаний в целом совпадают с предсказаниями мистиков и старцев.