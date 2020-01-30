Погибнут миллиарды: опубликовано страшное пророчество о коронавирусе

Эпидемия коронавируса стала наказанием человечеству за
неправедную жизнь, считает он. Салехигударза утверждает, что заболевание
нанесет огромный ущерб: погибнет половина населения Земли -
несколько миллиардов людей.
Уже подтверждено 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом в Китае. С учетом других стран число заболевших приближается к восьми тысячам. Несколько крупных городов Поднебесной закрыты на карантин.
Жертвами коронавируса стали 170 человек. Столько же удалось вылечить. Таким образом, пока смертность от эпидемии составляет 50 на 50.
Между тем ученые из Гонконга сообщили о разработке вакцины. Тестирование на животных займет несколько месяцев, еще год – на людях.
В России случаев заболевания пока не выявлено, но эксперты полагают, что эпидемия коронавируса доберется до нашей страны в феврале. В аэропортах усилены меры безопасности, Роспотребнадзор проверяет всех прибывших из КНР.
Накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства поставил задачу сделать все возможное, чтобы не пустить коронавирус в Россию. "Специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос – насколько мы готовы к этому вызову", – сказал президент.
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