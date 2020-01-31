Коронавирус в Москве: медики сделали экстренное заявление

Граждане КНР пожаловались на высокую температуру и общее
недомогание. В расположенную в центре Москвы гостиницу оперативно прибыла
бригада врачей. Туристов проверили на симптомы коронавируса.
Оказалось, что высокой температуры у граждан КНР нет. Легкие признаки респираторно-вирусной инфекции обнаружили у одной женщины, которую увезли на обследование.
Телеграм-канал Mash сообщал, что у нее предварительно диагностирован коронавирус. Однако медики поспешили успокоить: смертоносное заболевание не подтвердилось. Госпитализация китайцам не понадобилась.
Между тем по всему миру подтверждено почти десять тысяч случаев заражения. В Китае предварительно коронавирус диагностирован у 15 тысяч человек, 213 погибли, примерно столько же вылечились.
Накануне Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время специалисты не видят необходимости в ограничении передвижения людей и товаров.
В России случаев заражения коронавирусом пока не выявлено, но в целях профилактики правительство закрыло границу с Китаем. На этом фоне растет прибыль от продажи медицинских масок, в то же время туроператоры терпят значительные убытки.
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