Коронавирус в Москве: медики сделали экстренное заявление

По всему миру китайским коронавирусом 2019-nCoV заболели почти десять тысяч человек. Россия закрыла границу с Поднебесной, в аэропортах идет тщательный досмотр граждан КНР. Однако эти меры вряд ли могут исключить проникновение вируса в нашу страну. Тревожные сообщения приходят из Москвы: в одном из столичных отелей к медикам обратились 14 китайских туристов.

Продолжение: Россиян лишили китайских смартфонов из-за коронавируса прочитано 6048 раз Граждане КНР пожаловались на высокую температуру и общее недомогание. В расположенную в центре Москвы гостиницу оперативно прибыла бригада врачей. Туристов проверили на симптомы коронавируса.

ПО ТЕМЕ Число жертв коронавируса выросло до 213 Погибнут миллиарды: опубликовано страшное пророчество о коронавирусе Сюжеты Эпидемия коронавируса Оказалось, что высокой температуры у граждан КНР нет. Легкие признаки респираторно-вирусной инфекции обнаружили у одной женщины, которую увезли на обследование. Телеграм-канал Mash сообщал, что у нее предварительно диагностирован коронавирус. Однако медики поспешили успокоить: смертоносное заболевание не подтвердилось. Госпитализация китайцам не понадобилась. Между тем по всему миру подтверждено почти десять тысяч случаев заражения. В Китае предварительно коронавирус диагностирован у 15 тысяч человек, 213 погибли, примерно столько же вылечились. Накануне Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В то же время специалисты не видят необходимости в ограничении передвижения людей и товаров. В России случаев заражения коронавирусом пока не выявлено, но в целях профилактики правительство закрыло границу с Китаем. На этом фоне растет прибыль от продажи медицинских масок, в то же время туроператоры терпят значительные убытки.

Федор Лопырев 31 января 2020, 11:07 Автор: