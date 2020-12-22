Россиян предупредили о последствиях мутации коронавируса: Будет ужасно для всех

Коронавирус постоянно меняется. На днях в Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19, которые оказался гораздо заразнее, чем ранее известный. О других последствиях мутации рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Врач-иммунолог предположил, что коронавирус научился жить во внешней среде дольше, так как пока новых путей его передачи пока нет. Владислав Жемчугов отметил, что специалистам нужно как минимум один-два месяца, чтобы заметить увеличение скорости распространения COVID-19.

Доктор медицинских наук рассказал, что для того, чтобы определить сроки новых мутаций, необходимо тщательно изучить геном вируса и посмотреть гены, которые ответственны за устойчивость во внешней среде. Вирус плохо себя чувствует на холоде, но со временем он может научиться жить при минусовой температуре.

"Это будет ужасно для всех", – подчеркнул Жемчугов. Тем не менее вирусу невыгодно убивать всех, так как в таком случае ему негде будет жить. Если 60-70% населения планеты привьются от COVID-19, то тогда коронавирусу придется перейти, например, к животных и ждать поколения людей без иммунитета.

Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в России напряженная. За прошедшие сутки общее число заразившихся выросло на 28 тысяч до 2,9 миллиона. Всего с начала пандемии выздоровели 2,3 миллиона граждан. Жертвами инфекции стали 51,9 тысячи человек, рассказали в оперштабе.

Ранее "Дни.ру" написали о временном закрытии границ с Великобританией. Власти страны пошли на такие меры для защиты российских граждан от нового штамма коронавируса. Ограничение на полеты вступает в силу с полуночи 22 декабря и будет действовать неделю.