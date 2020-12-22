Познер поддержал обнищавших звезд: Государство обязано помогать

В начале пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин заявил, что государство должно помочь финансово артистам, которые остались без работы из-за ограничений. Сначала продюсера раскритиковали, но сейчас все больше артистов поддерживает его мысль.

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