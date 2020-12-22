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Познер поддержал обнищавших звезд: Государство обязано помогать

Познер поддержал обнищавших звезд: Государство обязано помогать

Владимир Познер. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин заявил, что государство должно помочь финансово артистам, которые остались без работы из-за ограничений. Сначала продюсера раскритиковали, но сейчас все больше артистов поддерживает его мысль.
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Эпидемия коронавируса задела все экономические сферы жизни общества, причем в разных странах. В России из-за ограничений в целях безопасности отменены концерты и другие массовые скопления людей. Театры заполняют зал только на 25 процентов, что тоже сильно снижает доходы артистов.

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В СМИ часто пишут, что многие звезды российской эстрады страдают от ограничений, отмены концертов и различных мероприятий. Например, Валерия осталась без внушительного гонорара в новогоднюю ночь. Группа "Иванушки International" потеряла три миллиона рублей из-за отмененного юбилейного концерта.

Тележурналист Владимир Познер высказался насчет идеи помогать артистам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. По его мнению, помощь сейчас нужна не только звездам, но и вспомогательному персоналу из мира шоу-бизнеса. Речь идет о промоутерах и технических сотрудниках. Об этом журналист написал в своем блоге "Познер Online".

"Да, я считаю, что государство обязано помогать в условиях кризиса", – написал Владимир Познер.

Напомним, в ноябре певица Лолита пожаловалась на серьезные материальные трудности. По ее словам, артистам стало невыгодно работать, и они буквально трудятся в ущерб себе.

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Автор: 22 декабря 2020, 15:55 Источник: "Познер Online" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А когда они жировали, спускали огромные деньги на всякую хрень - они кому помогали? Они государству налоги платили со всех своих многомиллионных доходов? Нет!!! Вот и идут они на хутор бабочек ловить.... продают пусть свои цацки и жрут скромнее. Работают пусть идут...
Гость
Ответить
может и тебя еще поддержать,лживая свинья.
Фока
Ответить
Самые обездоленные? Самые бедные в стране? Не хватает пол- ляма баксов, до Мальдив долететь?! Постыдились бы!
1

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