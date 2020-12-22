Познер поддержал обнищавших звезд: Государство обязано помогать

Эпидемия коронавируса задела все экономические сферы жизни общества, причем в разных странах. В России из-за ограничений в целях безопасности отменены концерты и другие массовые скопления людей. Театры заполняют зал только на 25 процентов, что тоже сильно снижает доходы артистов.
В СМИ часто пишут, что многие звезды российской эстрады страдают от ограничений, отмены концертов и различных мероприятий. Например, Валерия осталась без внушительного гонорара в новогоднюю ночь. Группа "Иванушки International" потеряла три миллиона рублей из-за отмененного юбилейного концерта.
Тележурналист Владимир Познер высказался насчет идеи помогать артистам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. По его мнению, помощь сейчас нужна не только звездам, но и вспомогательному персоналу из мира шоу-бизнеса. Речь идет о промоутерах и технических сотрудниках. Об этом журналист написал в своем блоге "Познер Online".
"Да, я считаю, что государство обязано помогать в условиях кризиса", – написал Владимир Познер.
Напомним, в ноябре певица Лолита пожаловалась на серьезные материальные трудности. По ее словам, артистам стало невыгодно работать, и они буквально трудятся в ущерб себе.
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