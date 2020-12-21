Оперштаб сделал заявление о новых ограничениях из-за мутации коронавируса

Несмотря на начавшуюся вакцинацию от коронавируса, в России каждые сутки фиксируется в среднем 28 тысяч случаев заражения. Некоторые граждане привозят инфекцию из-за границы. Чтобы ситуация не ухудшилась, многие страны, в том числе и Россия, вновь прекратили авиасообщения с Великобританией.
За генетическими изменениями нового типа коронавируса продолжают следить специалисты из Роспотребнадзора. Ведомство наблюдает за ситуацией не только в России, но и во всем мире. Об этом рассказали в оперативном штабе, отметив, что новые ограничительные меры из-за мутации SARS-CoV-2 в стране не исключены.
Эксперты из Роспотребнадзора считают, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не сильно изменит клиническую картину.
В настоящий момент во всех регионах России идет отбор материала от пациентов, болеющих ковидом. Образцы отправляются в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
За последние сутки в стране было выявлено 29 350 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от ковида 19 705 человек, скончались – 493 пациента.
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