Похитил Рождество: как COVID-19 испортил новогодние праздники в разных странах

Москва обойдется без ввода жестких карантинных мер на Новый год и Рождество – ни комендантского часа, ни сухого закона, ни запрета на корпоративы и детские праздники, как в других мегаполисах, в российской столице в новогодние дни не потребуется. Московское метро и МЦК будут открыты всю новогоднюю ночь, до 23.00 будут работать развлекательные заведения.

Все потому, что в Москве создан запас прочности, ограничительные меры работают, все звенья медицинской системы выполняют свои функции, и город с ситуацией справляется.

Но так далеко не везде: где-то Рождество пришлось "отменить", а для жителей ввести запрет на выход из дома, где-то – ввести комендантский час и запретить людям поездки даже в соседний район, а где-то и вовсе запретили фейерверки и торговлю алкоголем. Как пандемия ковида изменила формат новогодних праздников в других странах?



Италия: вся страна попала в красную зону

Чувствительный удар по семейным традициям итальянцев нанесла пандемия коронавируса. Нынешнее Рождество многим из них придется отмечать не в окружении шумной многочисленной родни, а тихо и уединенно, с самыми близкими родственниками. Премьер-министр страны Джузеппе Конте указал, что праздничные дни рекомендуется проводить только с членами семьи, с которыми проживаешь на постоянной основе. Возможно только одно исключение – разрешено принять двух гостей в сопровождении детей до 14 лет.

Но передвигаться из региона в регион нельзя, поэтому с родными из соседних областей, с которыми виделись только по праздникам, нынче встретиться не удастся.

Вся Италия в праздничные дни с 24 декабря по 6 января станет "красной зоной" – в стране объявили общенациональный карантин на Рождество и Новый год. Это означает, что любой выход из дома без надобности под запретом. Запрещено даже посещение своих загородных домов.

Закрыты все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Не будут работать бары и рестораны, возможно только обслуживание навынос. Остаются открытыми лишь парикмахерские.

Минимальные послабления допустят лишь с 28 по 30 декабря и 4 января. В эти дни смогут открыться магазины (но лишь до 21:00) и жителям разрешат выехать из города постоянного проживания (но любое перемещение должно быть оправданным).

Комендантский час с 22:00 до 05:00 будет действовать по всей стране даже в новогоднюю ночь. Навестить одинокого пожилого родственника, живущего в другом городе, можно будет только в одном случае – если получить на это официальное разрешение от властей. Но пока разрешение на визит выдают в единичных случаях – и большинству пожилых итальянцев придется смириться с одиночеством в Рождество.

Лондон: перед Рождеством массово разбегались жители

Бегство посчитали единственным выходом для себя многие жители Лондона сразу после объявления властей об ужесточении и без того жесткого карантина с 20 декабря. Новые ограничения ввели после того, как в столице Великобритании обнаружили новый генетический тип коронавируса, и в городе объявили четвертый (максимальный) уровень угрозы.

Это означает, что будут закрыты все магазины (за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости), парикмахерские и спортзалы. Немногим ранее в Лондоне закрылись рестораны, пабы и кафе. Поездки по стране и за рубеж не приветствуются, и даже просто покидать свои дома без необходимости нельзя (можно только заниматься спортом на улице и ездить на работу, если этого нельзя избежать).

Все обещанные послабления к католическому Рождеству 25 декабря отменены. Праздники в компании людей, с которыми лондонцы не живут под одной крышей, запрещены.

Все это стало причиной того, что перед вступлением в силу новых ограничений толпы людей ринулись на крупные вокзалы Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон, на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, возникли большие пробки, а аэропорт Хитроу был парализован. Но ни во Францию, ни в Швейцарию, ни в другую европейскую страну жители Великобритании улететь уже не смогли – авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса приостановили более двух десятков стран мира, включая не менее 14 государств-членов Евросоюза.

Такой "исход" из Лондона уже случался однажды – это было больше 80 лет назад, когда началась Вторая мировая война. Лидер Партии Brexit Найджел Фараж язвительно "поздравил" Бориса Джонсона: "Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона".

Рождество в Лондоне обещает быть хмурым.

Австрия: запретили даже запускать фейерверки

Власти Австрии с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года вводят третий жесткий карантин. На месяц в стране будут закрыты все магазины и предприятия сферы услуг, а выходить из дома можно будет только для того, чтобы пойти на работу, за продуктами, на прогулку или чтобы помочь людям.

Во всех остальных случаях австрийцам придется сидеть дома. Круглосуточное ограничение на выход жителей из домов будет действовать даже в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а запускать фейерверки запретят не только мэриям городов на центральных площадях, но и частным лицам.

"Мы решили не делать исключений на Новый год", – прокомментировал решение канцлер Себастьян Курц в ответ на вопрос, можно ли будет людям выходить в новогоднюю ночь на улицу запускать фейерверк.

Франция: ярмарки под запретом

Во Франции отменили главную примету Рождества – рождественские ярмарки, которыми славятся многие французские города. В стране аннулировано около 80% рождественских ярмарок, в некоторых регионах полностью запрещена уличная непродовольственная торговля.

Так и не откроется главная рождественская ярмарка в саду Тюильри в Париже. Ее организаторы сообщили: "Приходите в 2021 году, проведем время повеселее". Отменены рождественские ярмарки в Лионе, Бордо, Лилле и других французских городах.

А французская "столица Рождества" – Страсбург – останется без рождественской ярмарки вообще впервые со времён окончания Второй мировой войны. Даже теракт, в результате которого два года назад погибли пятеро и десять человек получили ранения, прервал ее работу лишь на два дня. Но в этом году решено рождественскую торговлю не открывать, а только празднично украсить улицы и перенести церемонию открытия "Страсбурга, столицы Рождества" в онлайн.

Строгий комендантский час с 20:00 до 6:00 будет действовать во Франции и в новогоднюю ночь – исключений не будет.

Единственное послабление для французов, по сравнению с жителями соседних стран, – им оставили возможность отметить праздник не дома, граждане Франции все еще могут совершать поездки по всей стране. Но при этом закрыты музеи, кинотеатры, театры, не работают ни бары, ни рестораны.

Так что особого смысла в поездках нет, а о рождественских каникулах в прежнем виде не может быть и речи.

Швейцария: на месяц закрылись рестораны и музеи

Власти Швейцарии ужесточили ограничительные меры: с 22 декабря по 22 января в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха. И никаких исключений не сделают даже в новогодние праздники.

Единственное послабление – на время новогодних праздников будут работать рестораны при отелях и столовые при организациях. Но все остальные заведения закроются – спортом можно будет заниматься только на улице, в группе не более пяти человек, не будут работать музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие места культуры и отдыха. Все магазины должны будут закрываться в 19 часов.

Даже кататься на лыжах на горнолыжных курортах будет возможно только в случае особого разрешения – если это позволяет эпидемиологическая ситуация в кантоне.

Если и эти ограничения не сработают, страну ждут новые жесткие меры.

Болгария: до 31 января закрывается примерно все

Болгария до конца января продлила жесткие ограничения по всей стране. Это значит, что еще месяц будут закрыты крупные торговые центры, ночные заведения, игровые залы, казино, рестораны и спортивные залы. На этот же срок продлен запрет на проведение массовых мероприятий, конференций и конгрессов.

Единственное исключение сделано для ресторанов при отелях – они будет работать, но только при условии занятости 50% и не позднее чем до 22 часов.

Другие послабления последуют только после Нового года – с 4 января при условии 30% занятости и соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями могут быть открыты театры, музеи, галереи и кинотеатры. С этого же дня для учеников с 1 по 4 класс могут открыться школы, заработают детские сады и ясли.

Польша: в новогоднюю ночь нельзя будет выйти из дома

Польша объявила общенациональный карантин с 28 декабря до 17 января.

На три недели закроются гостиницы, горнолыжные курорты, магазины. Будут работать только продовольственные и хозяйственные магазины и аптеки.

А выйти из дома можно будет только по двум причинам – в аптеку или на работу. В новый год запрет станет еще строже: выходить на улицу запретят с 19:00 31 декабря до 6 утра следующего дня. А дети до 16 лет смогут выходить из дома только в сопровождении взрослых.

Германия: больше десяти не собираться

Жители Германии остались без рождественских распродаж. В стране введен новый этап ограничений: он продлится с 16 декабря до 10 января.

Закрыты все магазины и торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Прекратили работу парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. По-прежнему работают банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины.

В частных домах и квартирах отныне могут встречаться представители максимум двух домохозяйств, причем одновременно не более пяти человек. К детям младше 14 лет это правило не относится.

Только Рождество станет единственной возможностью для жителей встретиться большой компанией. В период с 24 по 26 декабря власти разрешили встречаться максимум 10 жителям, но речь идет только о родственниках. Все другие собрания в период новогодних праздников запрещены.

Попало под раздачу и одно из любимых праздничных развлечений – фейерверки. Власти городов и коммун вправе запрещать фейерверки на оживленных площадях и улицах, а продажа пиротехники в этом году в принципе запрещается. Врачам сейчас и без новогоднего всплеска травм от пиротехники достаточно работы.

Алкоголь на улицах тоже под запретом – нельзя будет в период с 16 декабря по 10 января распивать спиртные напитки в общественных местах, за нарушение придется платить штраф, размер которого установит каждый регион.

Отменены и рождественские ярмарки. В том числе и знаменитая Нюрнбергская ярмарка, существующая с 1628 года, ее посещали от 2 до 4 млн человек ежегодно. Не будут работать и остальные три тысячи ярмарок по всей стране – обычно в ноябре-январе туристы тратили там 3 млрд евро ежегодно.

Португалия: "тотально пресечет" празднование Нового года

Режим чрезвычайного положения продлен в стране до 7 января. На большей части территории введен комендантский час: жители не могут выходить на улицы с 23.00 до 05.00 в будни, а по выходным – с 13.00 до 05.00.

Однако две недели назад премьер-министр Антониу Кошта пообещал, что в новогоднюю ночь празднующие смогут вернуться домой до двух часов ночи. Но ухудшение эпидемиологической ситуации заставило правительство пересмотреть планы. "Мы должны тотальным образом пресечь празднование Нового года", – твердо заявил премьер.

Так что в канун Нового года, 31 декабря, комендантский час будет действовать по режиму буднего дня – с 23.00 до 05:00, а с 1 по 3 января – как в выходные, c 13:00 до 05:00.

Новый год будет тихим и уединенным во всем мире – в других странах ситуация похожая, каждая из них хочет уберечь от инфекции своих граждан. В Турции запрещено выходить на улицы с 20:00 до 10:00 в выходные и после 21:00 до 05:00 в будни, а президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей воздержаться от празднования Нового года. Власти Праги сообщили, что организовать рождественскую ярмарку, как обычно, в Старом Городе, "было бы недопустимо". А в Нью-Йорке впервые за 159 лет нарушится традиция – Санта-Клаус не будет принимать вживую детей во флагманском универмаге Macy's. Ежегодно к нему приезжали более 250 тысяч человек.

Смертность от COVID-19 везде растет: по сообщению представителя Всемирной организации здравоохранения Марии Ван Керкхове, за последние полтора месяца она выросла на 60% по всему миру, а в Европе – почти на 100%. Только маски, социальная дистанция и наша сознательность смогут защитить нас всех от заболевания в Новый год и Рождество.

Это нужно всем нам: как отметил президент Латвии Эгилс Левитс, призывая граждан страны поберечь свое здоровье и не портить себе предстоящие праздники такими недугами, как коронавирус, "Те люди, которые умерли от COVID, у тех в этом году Рождества, разумеется, не будет".

Или, иными словами, как издавна говорили на Руси, береженого бог бережет.