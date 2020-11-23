За сутки в России COVID-19 заболели более 25 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. От инфекции умер 361 пациент. Полностью излечились 16 002 человека.
Большинство случаев заболевания обнаружено в Москве. Неутешительный диагноз поставлен 6 866 жителям столицы. На втором месте Санкт-Петербург. Там заболели 2 926 россиянина. Следом идет Московская область с 971 заболевшим.
Непростая ситуация складывается и в других областях России. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.
Ранее президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по мерам борьбы с пандемией коронавируса в России. Глава государства назвал эпидобстановку непростой. Больше всего его тревожит рост смертности от COVID-19.
Как писали "Дни.ру", неутешительные данные также привел Общероссийский народный фронт. В своем докладе представитель организации указал на проблему нехватки лекарств от COVID-19 в российских аптеках. Одной из главных причин стал ажиотажный спрос среди жителей нашей страны.
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