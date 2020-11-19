Эксперт об ажиотажном спросе на лекарства от COVID-19 в России: Только вредят здоровью

Ситуация с распространением COVID-19 в России обострилась осенью. Число заразившихся стремительно растет с каждым днем. В ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в десяти регионах страны загруженность коечного фонда превышает 90%.
Неутешительные данные также привел Общероссийский народный фронт. В своем докладе представитель организации указал на проблему нехватки лекарств от COVID-19 в российских аптеках. Одной из главный причин стал ажиотажный спрос среди граждан.
Глава Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что некоторые россияне сегодня принимают препараты в качестве профилактики, чем только вредят своему здоровью. "Нужно перестать пугать людей", – подчеркнул он в интервью "Комсомольской правде".
По словам эксперта, ситуация в России с коронавирусом усложнилась, но не является критической. Президент Владимир Путин дал понять на совещании, что сейчас расслабляться нельзя, нужно четко и оперативно реагировать на все сбои в борьбе с пандемией.
"Но заворачиваться в простыни и ползти на кладбище никаких поводов нет", – отметил Данилин.
По последним данным, коронавирусом в России заразились 1,9 миллиона граждан. Выздоровели 1,5 миллиона человек, скончались 34 тысячи граждан. Больше всего случаев заболевания выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего – в Ненецком и Чукотском автономных округах.
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