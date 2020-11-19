Число больных COVID-19 в России превысило 2 миллиона

За прошедшие сутки в стране выявили 23 610 случаев заболевания. Отмечается, что 25,7% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 25 573 человека, умерли 463 россиянина.
Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Большинство из них – в Москве. Диагноз поставили 6 438 жителям столицы. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 2 312 и 880 инфицированными соответственно.
Непростая ситуация с распространением COVID-19 также наблюдается в Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Воронежской, Ростовской областях, Красноярском крае и Республике Карелия.
Всего в России зарегистрировали более 2 миллионов случаев заболевания ковидом. Полностью вылечились и покинули медучреждения 1,5 миллиона граждан. Жертвам коронавируса нового типа стали 34 тысячи человек.
Ранее президент Владимир Путин провел онлайн-совещание по мерам борьбы с пандемией. Политик назвал эпидобстановку непростой. Больше всего его тревожит рост смертности от COVID-19.
Глава государства призвал губернаторов не приукрашивать ситуацию с коронавирусом. Также Путин поручил властям регионов реагировать на все проблемы и оперативно и качественно их решать.
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