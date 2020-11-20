В российских аптеках из-за коронавируса пропало жизненно важное лекарство

Речь идет о препарате под названием "Метилпреднизолон", который используется для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями. Он входит в список жизненно необходимых и сегодня также применяется для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В центре "Ревмо-COVID", помогающем пациентам с ревматизмом в период пандемии, рассказали, что более половины опрошенных (53%) не смогли получить этот препарат даже при наличии необходимой льготы. В некоторых регионах страны препарат полностью отсутствует как в форме раствора, так и в таблетках.
Информация об исчезновении "Метилпреднизола" из российских аптек появилась еще в начале осени. Его дефицит связан с тем, что препарат используют для лечения COVID-19. Производители не могут удовлетворить резко возросший спрос россиян на это лекарство.
"Метилпреднизол" попал в перечень важнейших препаратов неслучайно. По словам специалистов, перерыв в приеме лекарства может привести к обострению основных заболеваний и даже поражению органов, за чем в конечном итоге последует летальный исход.
В минувшую среду состоялось совещание президента России Владимира Путина и членов правительства по борьбе с пандемией. Одной из главных проблем, которую обсудили на заседании, стала нехватка препаратов в аптеках. Глава страны призвал немедленно увеличить производство лекарств.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Порядочная женщина
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Форум
Мне 49 лет понравился молодой парень
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Папа ставит дочери клизму 9 лет.
Кастовые отношения