Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 19 ноября

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Пятница
20 ноября
Лента новостей
04:00
Доктор наук рассказала о защищающем от коронавируса недуге
02:01
Голубкина рассказала о "свадьбе с моряком"
23:56
Юлия Пересильд рассказала о прибавлении в семье
21:48
"Желаю смерти шоу-бизнесу": Шаляпин сделал неожиданное заявление
21:41
Конфедерация по типу Евросоюза: назван подходящий для России и Белоруссии формат интеграции
21:17
"У него крыша поехала": разъяренная невестка гонит Зверева взашей
21:15
Общественная палата РФ назвала популярные соцсети опасными для детей
20:46
Москвичей предупредили о сильных ветре и гололедице
20:43
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
20:16
Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка
19:43
Срывает с ковида корону: Малышева назвала еще один продукт-убийцу COVID-19
19:42
Панкратов-Черный встал на защиту Дрожжиной и Цивина в вопросе ворованного наследства
19:31
"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину
19:07
Утечка газа убила семью из четырех человек под Челябинском
19:07
Четырехэтажный терем: всплыли данные о невероятно роскошном доме Кончаловского и Высоцкой
18:45
В России перестанут вручать свидетельства о браке и разводе
18:44
"Остались только мясо и кости": Радзинский посвятил странную речь Джигарханяну
18:32
"Вот мой ребенок": Прохор Шаляпин рассказал об отцовстве
18:27
Первая гололедица отправила десятки москвичей в больницы
18:07
"Жду, когда Валерия разведется": Пригожину нанесли удар под дых
18:07
В Москве женщина избила и ранила знакомую ножом у дверей супермаркета
18:03
В квартире были драки: директор Цывиной раскрыла страшные обстоятельства жизни актрисы перед смертью
17:40
"Отношения невозможны": Расстроенная Дубцова рассказала о несчастной любви
17:28
"Такой пухлик": Гузеева показала свою вторую дочь
17:23
Три города Московской области объединят в единый округ
17:20
Лариса Вербицкая раскрыла древний секрет здоровья
17:10
Политолог: Байден должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке
16:59
"Садистское наслаждение": почему против опозорившегося Дзюбы развернулась травля
16:55
На что россияне тратили свои первые зарплаты
16:44
Ирина Дубцова раскрыла правду о романе с певцом из "Иванушки International"
16:43
"Думала – порвет на части!": Бабкина откровенно о контакте с Кобзоном
16:40
Дочь Глаголевой распекли за пошлый наряд
16:33
В России будут по-новому платить больничные и пособия по материнству
16:07
Меган Маркл призналась в публичной лжи
16:03
Песни будет исполнять другой: в разборках Шатунова и Разина поставлена точка
15:52
Умерла звезда "Альпийской баллады" Любовь Румянцева
15:43
"Загляденье": Шепелев впервые показал малолетнему сыну Фриске женскую грудь
15:43
"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери
15:09
Почему нельзя верить прогнозам о коронавирусе
15:06
"У нас интенсивное общение": Слуцкер рассказала о связи с Бондарчуком
14:55
Заштопанная Мадонна до смерти напугала поклонников бедром
14:49
Во Владивостоке объявлен режим ЧС
14:47
Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония
14:42
Провалу Бузовой на шоу "Ледниковый период" нашли объяснение
14:42
"Это издевательство": Разгневанная Валюшкина сделала заявление
14:41
Москва подловила Берлин на провокации
14:33
Перенесший приступ Аскольд Запашный вышел на связь
14:21
В Подмосковье поймали серийных автоугонщиков
14:19
В Сети всплыли новые откровенные фото вдовца Легкоступовой с девушками
14:13
Раскрыта схема по краже денег с бесконтактных карт
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кремлю посоветовали преподать урок "многовекторному" Лукашенко
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
Лукашенко предупредили о последствиях реформы Конституции: На улицы выйдут миллионы
Политолог назвал "игры с Конституцией" в Белоруссии бессмысленными: Никаких дивидендов
"Прекратите ныть, что вы умираете от голода": Витас спровоцировал скандал
Орбакайте вонзила нож в спину размечтавшейся Пугачевой
Коронавирус
Доктор наук рассказала о защищающем от коронавируса недуге

Доктор наук рассказала о защищающем от коронавируса недуге

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Врачи и ученые все еще не смогли найти эффективного лекарства от коронавируса. Некоторые вакцины уже изготовлены, но пока не производятся в промышленных масштабах.
прочитано 251 раз

Однако у научного и медицинского мира было предостаточно времени и возможностей изучить статистику о том, кого и как поражает коронавирус в России сегодня. В частности, специалисты выявили несколько групп людей, подверженных риску заражения ковидом в большей или меньшей степени.

ПО ТЕМЕ

Число больных COVID-19 в России превысило 2 миллиона

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Наблюдения за развитием пандемии ковида показали, что меньше всего COVID-19 подвержены люди с первой группой крови. Если они заболевают, то зачастую инфекция протекает в легкой форме. А наименее защищены от вируса носители второй и четвертой групп.

Кроме того, коронавирус в России сегодня редко выявляют у представителей младших поколений. Медики отмечают, что у молодежи более сильный организм и крепкий иммунитет, что позволяет им, в худшем случае – переносить инфекцию "на ногах". В настоящее время самой молодой жертвой ковида в нашей стране является 26-летний житель Тюмени. Но врачи обращали внимание, что его ситуацию осложняли хронические заболевания.

В четверг доктор медицинских наук, аллерголог Вера Ревякина в ходе пресс-конференции сообщила, что страдающие от аллергии люди также редко заражаются коронавирусом. Ревякина пояснила, что они обладают особым устройством рецептурного аппарата, что снижает риск заболевания ковидом.

Автор: 20 ноября 2020, 04:00 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Конфедерация по типу Евросоюза: назван подходящий для России и Белоруссии формат интеграции
Политолог: Байден должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке
Порошенко ответил на угрозы Зеленского: Это уже агония
В Белоруссии заявили о ненужности пророссийских политических сил

Шоу-бизнес

"Врачи сообщили, что у нее опухоль мозга третьей степени": Левкин откровенно о состоянии дочери
"Загляденье": Шепелев впервые показал малолетнему сыну Фриске женскую грудь
"У нас интенсивное общение": Слуцкер рассказала о связи с Бондарчуком
Заштопанная Мадонна до смерти напугала поклонников бедром

Проишествия

Священник из "Дома-2" бросился с ножом на пьяного паломника
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Четырехэтажный терем: всплыли данные о невероятно роскошном доме Кончаловского и Высоцкой

Актриса показала семейные хоромы
Шоу-бизнес

"Такие счастливые": Анастасия Макеева показала любимого мужчину

Актриса скучает по нему
Шоу-бизнес

В квартире были драки: директор Цывиной раскрыла страшные обстоятельства жизни актрисы перед смертью

Актриса постоянно ссорилась с сыном
Шоу-бизнес

Меган Маркл призналась в публичной лжи

Вокруг принца Гарри с женой разгорелся новый скандал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нет прощения: на российских футболистов вылили ушат помоев после матча с Сербией
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+