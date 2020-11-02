Малышева показала негативные последствия "бездумного" ношения масок от коронавируса

По словам звезды экрана, у этих слоев населения "поверхностное дыхание". Поэтому у них под маской скапливается много углекислого газа, что приводит к неприятным последствиям для здоровья.
В качестве доказательства Елена Малышева в программе "Жить здорово" Первого канала показала простой эксперимент. Ведущая попросила 90-летнюю женщину надеть маску. В это время измеряли насыщение ее крови кислородом.
По словам медика, для пожилых людей и детей даже "небольшое снижение дыхательного объема может быть критическим", передает "Царьград". Телеведущая напомнила, что нижняя граница нормы насыщения крови кислородом – 92-93%.
Также теледива процитировала письмо бельгийских ученых, которые предупреждали об аккуратном ношении масок. Исследователи пришли к выводу, что использование этого средства защиты от коронавируса не лишено побочных эффектов, поскольку концентрация кислорода в нем все время падает.
Проявления аналогичны тому, когда люди находятся в помещениях, где острая нехватка кислорода. Малышева обратила внимание, что буквально через несколько минут насыщение крови кислородом у пожилой гостьи программы упало до 93%.
В свою очередь кардиолог Симон Мацкеплишвили отметил, что "бездумное ношение масок может только навредить". По мнению экспертов, маски не являются необходимостью для детей.
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