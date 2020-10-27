В России вводят всеобщий масочный режим – подробности

Роспотребнадзор предписал гражданам носить средства защиты в местах массового пребывания: в транспорте, магазине, лифте и на парковке. В указанных местах будет усилен режим дезинфекции.
Общее число зараженных COVID-19 на сегодня составляет 1,531 миллиона. Суточный прирост держится на уровне 16-17 тысяч. Победили коронавирус нового типа 1,146 миллиона граждан, скончались 26 тысяч человек.
Специалисты предрекли обострение пандемии в России в период с февраля по март. Ситуация с распространением инфекции улучшится только к следующему лету, передает РИА Новости.
Отметим, что власти страны не рассматривают возможность введения повторного карантина. Всеобщий режим самоизоляции может сильно ударить по российской экономике, уверены эксперты.
Напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве. Работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.
Власти города просят пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Также выходить на улицу не рекомендуется учащимся 5-11-х классов столичных школ.
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