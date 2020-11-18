Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 ноября 2020 года

В разных странах по-своему справляются с коронавирусом. Государства объявляют о введении строгого карантина и о других жестких ограничениях. Так, в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых мерах борьбы с пандемией. В стране введен комендантский час по выходным, ресторанам разрешено работать только навынос, а кинотеатры закрыты до конца 2020 года.
В России пока нет строгого режима самоизоляции. Граждан призвали носить средства защиты в общественных местах – маски и перчатки. Кроме того, в ограниченном режиме работают кафе, рестораны и развлекательные заведения. Тем же, кто не хочет соблюдать закон, грозит штраф.
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