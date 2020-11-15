Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 ноября 2020 года

Последняя статистика показывает, что скорость распространения коронавируса с каждым днем только возрастает. Страны одна за другой объявляют о введении полного локлауна, строгого карантина и о других жестких ограничениях.
Все чаще эксперты говорят о том, что эти меры в целом оправданы. Однако представители малого бизнеса предупреждают, что очередной волны закрытия многие компании просто не переживут. Перед политиками стоит непростой выбор.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 510 214
- Умерли – 7 787
- Выздоровели – 367 613
Коронавирус в России
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- Умерли – 33 191
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Коронавирус в мире
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