Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 ноября 2020 года

Врачам, ученым и медикам по всей планете с каждым днем приходится искать новые способы борьбы с коварной инфекцией. Так, вакцина от коронавируса, разработанная американской биотехнологической компанией Moderna, согласно первым результатам клинических испытаний показала эффективность в 94,5%. Есть вакцина от COVID-19 и в России.
Страны одна за другой объявляют о введении строгого карантина и о других жестких ограничениях. Эксперты говорят о том, что эти меры оправданы. Однако для малого бизнеса очередное закрытие ряда компаний окажется просто смертью. Гражданам же настоятельно рекомендуют носить средства защиты от коронавируса: маски и перчатки. Тем же, кто не соблюдает этих мер, грозит штраф.
Коронавирус в Москве
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- Умерли – 7 859
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Коронавирус в России
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