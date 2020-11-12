В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек

Количество больных в стране за сутки выросло на 21 608. В оперативном штабе рассказали, что у 25,8% из них нет клинических проявлений инфекции. Вылечились 18 811 россиян, скончались 439 пациентов.
Напряженная ситуация складывается в Москве, где коронавирус сразил 5 977 человек. За столицей следуют Санкт-Петербург и Московская область с 1 667 и 729 случаями заражения соответственно.
Также много больных COVID-19 зарегистрировали в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях и Красноярском крае. Меньше всего случаев – в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Всего с начала пандемии диагноз поставили 1,8 миллиона российских граждан. Победили болезнь 1,3 миллиона человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 32 тысячи жителей страны.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга объявили о новых ограничениях из-за усложнения ситуации с коронавирусом. Меры вступят в силу на этой неделе и будут действовать два месяца.
В Москве всех студентов городских вузов и колледжей переводят на дистанционку. Также будет ограничена работа развлекательных заведений (баров, клубов, дискотек) в ночное время.
В Санкт-Петербурге заполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. Пожилых горожан и лиц с хроническими заболеваниями просят оставаться дома и работать удаленно.
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