Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд

Американские СМИ сообщили об очередном антирекорде, установленном коронавирусом COVID-19 в стране. За минувшие сутки им заразились 145 тысяч жителей Соединенных Штатов.
Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, когда специалисты насчитали 136 тысяч новых зараженных. В общей сложности, в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заболевания КОВИДом. Таким образом, страна находится на первом месте в мире по количеству заболевших, сообщает телеканал "360",
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