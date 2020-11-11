Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в городе ухудшилась. За прошедший день в Санкт-Петербурге скончались 74 пациента. Это антирекорд города по смертности от COVID-19. В Москве жертв оказалось меньше – 73 человека за сутки.
В связи с усложнением ситуации власти Санкт-Петербурга решили ввести новые ограничения. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией вступят в силу в эту пятницу, 14 ноября.
Заполняемость залов в театрах, кинотеатрах города не должна превышать 50%. Любые мероприятия с численностью более 50 человек должны быть согласованы с властями Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями просят оставаться дома и выходить на улицу в случае крайней необходимости. Работодатели обязаны перевести их на удаленный режим.
Клубы, кружки и секции, расположенные в помещениях государственных учреждений, приостанавливают работу. Отмечается, что ограничения в городе будут действовать два месяца – до 16 января следующего года.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в России составляет 1,8 миллиона. Суточный прирост держится на уровне 19-20 тысяч. Полностью выздоровели 1,3 миллиона граждан, умерла 31 тысяча человек.
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