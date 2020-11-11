Что нужно знать о коронавирусных ограничениях в Москве перед Новым годом

До Нового года осталось около 50 дней. Уже известно, что праздничные дни в Москве пройдут не так, как обычно, из-за коронавирусных ограничений. В Оперштабе ответили на популярные вопросы жителей столицы о новых мерах, которые продлятся до января.

С 13 ноября в Москве вступают в силу новые ограничения, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции. Так, работа развлекательных заведений (кафе, баров, клубов, ресторанов, караоке) будет ограничена в ночное время. С 23:00 до 6:00 обслуживать посетителей запрещено.

Кроме того, все студенты вузов и колледжей отправляются на дистанционное обучение . Их транспортные карты будут временно заблокированы. Также учащимся следует соблюдать домашний режим. Без особой надобности передвигаться по городу не рекомендовано.

Также стоит знать, что в театральных, кино– и концертных залах заполняемость зрителями не должна превышать 25% . В помещениях необходимо соблюдать все меры предосторожности.

В этом году не будет проводиться фестиваль "Путешествие в Рождество" . Новогодние елки тоже отменены. Однако улицы и площади Москвы будут украшены иллюминацией, как и всегда, ради праздничной атмосферы.

Ограничение ледовых катков не коснулись. Они по-прежнему будут находиться на Красной площади, на ВДНХ, в Парке Горького и других местах города. Однако не исключается, что режим работы катков будет пересмотрен из-за изменения эпидобстановки в столице .

Следить за соблюдением ограничительных мер будут полицейские и сотрудники ОАТИ . Например, если в ресторане, в котором проводится корпоратив, будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения, то руководство заведения и участники мероприятия будут оштрафованы.

Однако никто не станет наказывать переведенных на дистанционное обучение, школьников и студентов, если они будут ходить по улице, торговым центрам или ездить в общественном транспорте.

Также не идет речи о сокращении постояльцев в гостиницах или домах отдыха. Следует лишь соблюдать действующие правила. Но стоит помнить: все может измениться, если ситуация с коронавирусом в Москве ухудшится.