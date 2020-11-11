Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 11 ноября

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Среда
11 ноября
Лента новостей
16:53
"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни
16:48
Завортнюк похвасталась дорогим подарком от молодого поклонника
16:46
"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье
16:28
Анна Михалкова рассказала о пополнении в семье: Самое интересное начнется ночью
16:27
Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения
16:25
Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
16:23
Дума повышает возраст молодежи до 35 лет
16:17
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
15:52
Что нужно знать о коронавирусных ограничениях в Москве перед Новым годом
15:47
"Готовы похитить детей ради выкупа": страсти в семье Анджелины Джоли накаляются
15:34
"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий
15:25
У Старшенбаум начались проблемы со здоровьем после скандала с Корчевниковым
15:24
А где же отец? Заболевшая дочь Пригожина осталась без денег
15:16
"Желудок где-то между грудью": звезда сериала "СашаТаня" сделала заявление о своем состоянии
15:12
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт
15:02
"Сердце не выдержало": Шифрин скорбит из-за тяжелой утраты
15:00
"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике
14:45
Подготовка к отцовству: обрюзгший Ди Каприо попал в объективы папарацци
14:42
"Отличная пара!": женатого Топалова сняли в объятиях с чужой возлюбленной
14:34
Бунт в Голливуде: фанаты требуют вернуть работу обвиненному в избиениях Джонни Деппу
14:23
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%
14:14
"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
14:08
"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности
14:03
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
13:56
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
13:46
Дети Галкина и Пугачевой дико отожгли на тусовке и прочитали рэп
13:41
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь
13:41
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
13:39
"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука
13:27
"Зараза": Самбурская влепила пощечину взбесившему ее популярному блогеру
13:22
Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому
13:19
Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
13:16
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
13:14
В Совфеде не поддержали продление новогодних каникул из-за коронавируса
12:59
"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал
12:58
Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника
12:58
"Умирали с голоду": актер "Игры престолов" влез в долги из-за недоедающих отпрысков
12:51
Эксперт сообщил о трансформации протестной активности в Белоруссии: Лукашенко не сможет ее задушить
12:27
"Худой – кожа да кости": изможденный Леонтьев появился на сцене в Дубае
12:19
Ежедневные траты россиян резко подскочили
12:05
Пытается вышвырнуть на улицу: племянница в ужасе от происков матери покойного актера Числова
12:02
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
11:51
"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери
11:47
"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"
11:46
Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели
11:41
"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого
11:18
"Обид было море": рыжий из "Иванушек" припомнил покойному коллеге старые пощечины
11:11
Заявлено о судьбе третьего сезона сериала "Бывшие" на фоне тревожных новостей
11:09
Большинство россиян хотят сменить работу
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Коронавирус
Что нужно знать о коронавирусных ограничениях в Москве перед Новым годом

Что нужно знать о коронавирусных ограничениях в Москве перед Новым годом

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
До Нового года осталось около 50 дней. Уже известно, что праздничные дни в Москве пройдут не так, как обычно, из-за коронавирусных ограничений. В Оперштабе ответили на популярные вопросы жителей столицы о новых мерах, которые продлятся до января.

Продолжение: Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
прочитано 2211 раз

С 13 ноября в Москве вступают в силу новые ограничения, призванные замедлить распространение коронавирусной инфекции. Так, работа развлекательных заведений (кафе, баров, клубов, ресторанов, караоке) будет ограничена в ночное время. С 23:00 до 6:00 обслуживать посетителей запрещено.

ПО ТЕМЕ

Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%

Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому

Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

Кроме того, все студенты вузов и колледжей отправляются на дистанционное обучение. Их транспортные карты будут временно заблокированы. Также учащимся следует соблюдать домашний режим. Без особой надобности передвигаться по городу не рекомендовано.

Также стоит знать, что в театральных, кино– и концертных залах заполняемость зрителями не должна превышать 25%. В помещениях необходимо соблюдать все меры предосторожности.

В этом году не будет проводиться фестиваль "Путешествие в Рождество". Новогодние елки тоже отменены. Однако улицы и площади Москвы будут украшены иллюминацией, как и всегда, ради праздничной атмосферы.

Ограничение ледовых катков не коснулись. Они по-прежнему будут находиться на Красной площади, на ВДНХ, в Парке Горького и других местах города. Однако не исключается, что режим работы катков будет пересмотрен из-за изменения эпидобстановки в столице.

Следить за соблюдением ограничительных мер будут полицейские и сотрудники ОАТИ. Например, если в ресторане, в котором проводится корпоратив, будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения, то руководство заведения и участники мероприятия будут оштрафованы.

Однако никто не станет наказывать переведенных на дистанционное обучение, школьников и студентов, если они будут ходить по улице, торговым центрам или ездить в общественном транспорте.

Также не идет речи о сокращении постояльцев в гостиницах или домах отдыха. Следует лишь соблюдать действующие правила. Но стоит помнить: все может измениться, если ситуация с коронавирусом в Москве ухудшится.

Напомним, до сих пор необходимо носить маски и перчатки в помещениях и общественном транспорте. Так, продавцы и кассиры в магазинах, а также водители автобусов и сотрудники метро могут выгнать пассажиров, не имеющих средств защиты, а сотрудники полиции – оштрафовать.

Автор: 11 ноября 2020, 15:52 Источник: Telegram-канал "Оперштаб Москвы"
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса

Шоу-бизнес

"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий
У Старшенбаум начались проблемы со здоровьем после скандала с Корчевниковым
"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике
Подготовка к отцовству: обрюзгший Ди Каприо попал в объективы папарацци

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги

Родные люди готовы друг другу горло перегрызть
Шоу-бизнес

"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий

Восторг и радость гарантированы
Шоу-бизнес

Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника

Артист не постеснялся в выражениях

Шоу-бизнес

"Готовы похитить детей ради выкупа": страсти в семье Анджелины Джоли накаляются

Актриса панически боится потерять наследников

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+