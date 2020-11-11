Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому

Российский теледоктор Александр Мясников рассказал об ошибок, которые россияне чаще всего допускают при лечении коронавируса COVID-19 на дому. В первую очередь, врач рекомендует не использовать специальные лекарства без назначения врача.
Особое внимание Мясников уделил недопустимости использования антибиотиков, поскольку организм быстро к ним привыкает и перестаёт реагировать должным образом. Эксперт также советует не употреблять препараты для разжижения крови – они показаны лишь небольшой доле людей, у которых болезнь протекает тяжело, сообщает RT.
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