Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доказали ее эффективность. О результатах последней фазы исследований препарата рассказали в научном центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).



В третьем этапе испытаний участвуют 40 тысяч человек. Исследователи оценили эффективность препарата среди 16 тысяч добровольцев. Анализ проведен через 21 день после получения ими первой дозы вакцины или плацебо.



В анализ включили 20 подтвержденных случаев заболевания. Их выявили в группе плацебо и тех, кто получил настоящий препарат. Исследователи определили, что эффективность вакцины составила 92%.

Полученные данные опубликуют в ведущих научных медицинских изданиях после экспертной оценки. Затем центр Гамалеи предоставит доступ к полному отчету об эффективности вакцины.

В России на 11 ноября первую дозу вакцины получили 20 тысяч добровольцев, первую и вторую – 16 тысяч. Прежде всех препарат начали получать врачи и другие группы риска. Наблюдение за ними доказало более 90% эффективности "Спутника V".

"Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией", – отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Публикация промежуточных итогов испытаний позволит начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса в течение ближайших недель, рассказал руководитель научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Наращивание производства вакцины переломит ситуацию с пандемией и снизит заболеваемость сначала в России, затем в мире, убежден он.

Вакцина "Спутник V" основана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Ее эффективность подтвердили более 250 научных исследований и 75 международных публикаций. Использование аденовирусов человека позволяет выработать более сильный и долгосрочный иммунитет.

"Аденовирусные векторы – это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При использовании вакцины "Спутник V" в организм не попадает сам коронавирус, вакцина содержит лишь генетическую информацию части его внешней белковой оболочки – так называемых "шипов", которые образуют "корону", что полностью исключает возможность заражения", – объяснил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована 11 августа. Помимо России, третья фаза испытаний ведется в Белоруссии, Венесуэле, Объединенных Арабских Эмиратах. Вторая и третья продолжаются в Индии. Заявки на приобретение российского препарата поступили из 50 стран с население более 1,2 миллиарда человек.