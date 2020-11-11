Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных

Диагноз поставили 19 851 человеку. Отмечается, что у 24,9% из них нет клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 18 616 граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 432 пациента.
Лидером по числу инфицированных по-прежнему является Москва. В столице выявили 4 477 заразившихся. Далее следует Санкт-Петербург с 1 574 больными. Затем идет Московская область, где заразился 701 человек.
Также много случаев заболевания зафиксировано в Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Иркутской областях, Красноярском крае, республике Карелия и Забайкальском крае.
С начала пандемии коронавирусом нового типа заразились 1,8 миллиона россиян. Победили заболевание 1,3 миллиона граждан. Умерло от коварного недуга 31,5 тысячи пациентов.
Наиболее напряженная ситуация складывается в Москве. Власти приняли решение о введении дополнительных ограничений из-за COVID-19. Меры вступят в силу 13 ноября и будут действовать два месяца.
Студентов городских вузов и колледжей переводят на дистанционку. Учащимся рекомендуется соблюдать домашний режим и ездить на транспорте только в случае крайней необходимости.
Все столичные развлекательные заведения – дискотеки, бары, клубы, рестораны – не будут работать в ночное время. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Таксист
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Какие мужчины
Тема шалав и простигосподек
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий
Дагистанцы самые воспитаные