Россиян предупредили о новой вспышке коронавируса в 2021 году

В России стали выявлять по 20 тысяч зараженных коронавирусом каждый день, умирают в среднем по 300 пациентов в сутки. Об этом ранее предупреждали многие специалисты. Они безошибочно сообщили, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ноябрь 2020 года. Стало быть, в следующие месяцы будет наблюдаться спад.
По словам Ирины Ярцевой, новая вспышка коронавируса предположительно, произойдет в марте 2021-го. В этом случае COVID-19 можно сравнить с ОРВИ, волны которой обычно наблюдаются в осенний и весенний периоды.
Однако эксперт не знает, сколько месяцев россиянам придется носить маски. Она считает, что этот вопрос необходимо задать властям. Ярцева отметила, что в сезон ОРВИ люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому задалась вопросом:
"Зачем сейчас ходить в масках?".
Стоит отметить, что ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев сказал, что четвертой волны коронавируса ждать не стоит. В скором времени COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием, а система здравоохранения будет отлично подготовлена.
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