В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности

В понедельник оперативный штаб Москвы отчитался о 6 897 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией – антирекорд за все время пандемии. Во вторник число заболевших выросло на 5 902.
Мэр города Сергей Собянин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения выросла. Также ситуация осложняется тем, что в последние дни увеличилось количество больных другими респираторными заболеваниями.
В связи с этим власти приняли решение о введении дополнительных ограничений. Новые меры вступят в силу 13 ноября этого года и будут действовать два месяца – до 15 января следующего года.
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