В мэрии Москвы сделали заявление по поводу ужесточения ограничений из-за COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали регионам запретить зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Также они предложили ограничить работу точек общественного питания в этот временной промежуток.
В мэрии Москвы рассказали об отсутствии планов закрывать ночные бары и клубы. Пресс-секретарь градоначальника Сергея Собянина сообщил в беседе с РИА Новости, что системы чек-инов достаточно.
Правила посещения развлекательных заведений ужесточили 19 октября. Попасть в столичный клуб или бар в ночное время можно только после регистрации телефона по СМС или QR-коду.
За прошедшие сутки в столице выявили 4 312 новых случаев заражения. Общее число больных коронавирусом в Москве составляет 405 352. За весь период вылечились 296 474 человка, умерли 6 503 пациента.
Власти российской столицы обязали работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. В случае отказа выполнить требование их ждет штраф до 300 тысяч рублей.
Учащихся 6-11-х классов московских школ перевели на дистанционный режим. Школьники начальных классов остались на очном обучении. Временно прекратили работу учреждения дополнительного образования.
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