Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч

За прошедшие сутки заразу подхватили 16 550 человек. Из них 26,4% не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровели 12 844 россиянина, скончались 320 пациентов, рассказали в оперативном штабе.
Большинство случаев зафиксировано в Москве – 4 312. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 721 заболевшим. За ним следует Московская область, где болезнь сразила 496 человек.
С начала пандемии в России зарегистрировали 1,547 миллиона инфицированных. Победили заразу 1,158 миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 26 тысяч россиян.
28 октября вступит в силу предписание Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме. Средства защиты необходимо будет носить в общественных местах, транспорте, лифте и на парковке.
Кроме того, ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00 по всей России. Также в этом временной промежуток не будут работать рестораны и кафе.
В Роспотребнадзоре предрекли обострение пандемии в феврале-марте следующего года. По прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка в стране улучшится только летом.
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