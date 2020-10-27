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Россиян предупредили о третьей волне коронавируса

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев предположил, что коронавирус в России придет снова. Он считает, что в Москве новый виток эпидемии будет слабее предыдущих.

Продолжение: Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч
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По мнению специалиста, сейчас уже нельзя говорить об общей тенденции распространения инфекции для всех регионов страны. Он отметил, что во всех субъектах России ситуация с COVID-19 складывается не одинаково, поэтому местные власти предпринимают разные меры в рамках борьбы с заболеванием.

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По словам Лукашева, в большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение коронавируса в России. Он подчеркнул, что если нет ужесточения мер или не успела наработаться "иммунная прослойка", то дальнейший рост числа заболевших вполне возможен.

Кроме того, вирусолог заметил, что в Москве существует возможность перелома ситуации в ближайшее время. При этом он утверждает, что не стоит исключать и возможность третьей волны заболеваемости коронавирусом в России, передает Life.ru.

Напомним, ранее эксперт предположил, что число случаев коронавируса в России может превысить три миллиона. Врачи же по всему миру продолжают биться над спасением заразившихся COVID-19. Ученые разрабатывают свои вакцины от инфекции и испытывают уже придуманные. Как писали "Дни.ру", по состоянию на 27 октября коронавирусом в России заболели 1 531 224, умерли – 26 293 и выздоровели 1 146 096 человек.

Автор: 27 октября 2020, 10:13 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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