Россиян предупредили о третьей волне коронавируса

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев предположил, что коронавирус в России придет снова. Он считает, что в Москве новый виток эпидемии будет слабее предыдущих.

По мнению специалиста, сейчас уже нельзя говорить об общей тенденции распространения инфекции для всех регионов страны. Он отметил, что во всех субъектах России ситуация с COVID-19 складывается не одинаково, поэтому местные власти предпринимают разные меры в рамках борьбы с заболеванием.

По словам Лукашева, в большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение коронавируса в России. Он подчеркнул, что если нет ужесточения мер или не успела наработаться "иммунная прослойка", то дальнейший рост числа заболевших вполне возможен.

Кроме того, вирусолог заметил, что в Москве существует возможность перелома ситуации в ближайшее время. При этом он утверждает, что не стоит исключать и возможность третьей волны заболеваемости коронавирусом в России, передает Life.ru.

Напомним, ранее эксперт предположил, что число случаев коронавируса в России может превысить три миллиона. Врачи же по всему миру продолжают биться над спасением заразившихся COVID-19. Ученые разрабатывают свои вакцины от инфекции и испытывают уже придуманные. Как писали "Дни.ру", по состоянию на 27 октября коронавирусом в России заболели 1 531 224, умерли – 26 293 и выздоровели 1 146 096 человек.