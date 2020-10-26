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Коронавирус
Эксперт о связи коронавируса и бесплодия: У мальчиков происходит серьезное изменение

Эксперт о связи коронавируса и бесплодия: У мальчиков происходит серьезное изменение

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российские ученые продолжают изучать влияние коронавируса на человеческий организм. Так, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на круглом столе Общероссийского народного фронта поделилась любопытным и весьма неутешительным наблюдением.
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Эксперт заявила, что у переболевших COVID-19 детях в будущем могут возникнуть проблемы с фертильностью. Поэтому она считает необходимым наблюдение школьников, которые перенесли инфекцию в любой форме.

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Согласно проведенным исследованиям, когнитивные функции снизились у 30% детей, столкнувшихся с этим заболеванием. "У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза", – заключила Лейла Сеймуровна.

Вместе с тем врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева успокаивает: коронавирус не опасен для беременных. По ее словам, у находящихся в положении женщин наблюдается естественная иммуносупрессия, из-за которой не развиваются цитокиновый шторм, выраженное внутрисосудистое воспаление или что-то подобное.

Собеседник издания "Вечерняя Москва" подчеркивает, что беременные реже переносят коронавирус в тяжелой форме. При этом важно понимать: у каждого пациента индивидуальный случай, поэтому делать обобщающий вывод невозможно.

Автор: 26 октября 2020, 21:36 Источник: РИА Новости
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