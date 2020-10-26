В Москве ужесточили правила поездок на метро из-за коронавируса – все подробности

Пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в московское метро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.
На всех станциях московской подземки появятся тепловизоры – устройства для измерения температуры тела. Приборы будут стоять при входе в метро рядом с рамками металлоискателей.
Если температура пассажира поднимется выше 37 градусов, то тепловизор издаст звуковой сигнал. Тогда сотрудники подземки должны будут остановить человека и измерить его температуру обычным термометром.
В случае если повышенная температура подтвердится, то пассажира попросят покинуть метро и обратиться к врачу. Работники метро также имеют право вызвать больному скорую.
За прошедшие сутки коронавирусом в Москве заболели 5,2 тысячи человек. Выздоровели 2,6 тысячи граждан, умерли 62 пациента. Общее число инфицированных в городе сегодня составляет 401 тысячу.
Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что в скором времени динамика выявления новых случаев заражения снизится. По его словам, большинство горожан поняли необходимость соблюдения мер безопасности.
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