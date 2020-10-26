В Ростове умер заболевший COVID-19 главврач коронавирусной больницы

В Ростове в возрасте 59 лет ушел из жизни главный врач городской больницы №20 Юрий Дронов, передает сайт VSE42.RU. Известно, что на базе учреждения была развернута больница для заразившихся COVID-19. При этом незадолго до смерти главврач сам заразился коронавирусом.
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