Определены главные рассадники коронавируса в России

Скорость распространения коронавирусной инфекции в России по-прежнему остается высокой. Профессор МГУ Алексей Аграновский назвал главные рассадники инфекции.

По мнению специалиста, "горячими точками" распространения COVID-19 являются ночные развлекательные заведения – клубы и дискотеки. В этих местах люди обычно ведут себя беспечно и не соблюдают элементарные правила защиты.

Несмотря на то что большинство посетителей таких заведений – здоровые молодые люди, опасность все же велика. Они могут заразить свой круг общения, в который могут входить пожилые родственники.

Чтобы защитить граждан, власти регионов прибегли к точечным мерам. В частности, жителей Москвы обязали проходить регистрацию по СМС или QR-коду при входе в ночной клуб или бар.

Аграновский добавил, что возлагает большие надежды на вакцину. При этом неважно, какого именно она производства – заграничного или российского. "Главное, чтобы она была эффективной и безопасной", – сказал он.

Ранее в Министерстве здравоохранения назвали сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Как отметили эксперты, эпидемиологическая обстановка улучшится через две недели.

По состоянию на 19 октября в стране выявлено 1,41 миллиона случаев заражения инфекцией. Вылечились и выписались из больниц 1,07 миллиона граждан, скончались 24 тысячи пациентов.