Ученые обнаружили новый вид коронавируса: Заразиться им легче

Группа исследователей из Норвегии обнаружила новую мутацию коронавируса. Ранее неизвестный штамм выявили у восьми жителей города Тронхейм.

Врач коммунты Туве Расстад рассказал, что этого варианта вируса в Норвегии раньше не было. В международных базах информация о новой мутации также отсутствует. "Мы не знаем, откуда он здесь взялся", – отметил специалист.

По словам исследователя, новым штаммом заразиться легче. Человек может подхватить новый вид коронавируса, не находясь в тесном контакте с носителем, сообщает Lenta.ru.

Отметим, что большинство зараженных – молодые люди старше 20 лет. Они переносят болезнь в легкой форме. Клинических проявлений инфекции у жителей Тронхейма не наблюдается.

С начала пандемии коронавирусом в Норвегии заразились 16 тысяч человек. Выздоровели 11 тысяч граждан, умерли 278 пациентов. Власти страны утверждают, что ситуация с распространением болезни находится под контролем.

Всего в мире зарегистрировано более 40 миллионов случаев заболевания. На первом месте по числу инфицированных находятся США. Там обнаружили около 8 миллионов больных.

На втором месте расположилась Индия с 7 миллионами случаев. Тройку замыкает Брализия, где коронавирус выявили у 5 миллионов граждан. На четвертой строчке оказалась Россия с 1 миллионом заболевших.