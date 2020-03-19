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Lifestyle

Раскрыта неожиданная польза коронавируса для человека

Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Люция Сулейманова

Люция Сулейманова блогер

 Кандидат психологических наук, клинический психолог, управляющий партнер Центра образовательной кинесиологии, автор и ведущая тренингов «Ловушки любви», «Чувства, которые мы выбираем», «Жизнь после предательства», «Семья и как в ней уцелеть» и других авторских программ. Эксперт федеральных телеканалов по вопросам психологии отношений в семье и бизнесе.
События, которые мы сейчас переживаем, безусловно, стрессовые. Если представить себе некую карту стресса наподобие схемы пробок в городе, то основные транспортные артерии будут не просто красными, а прямо-таки темно-бордовыми. 

Продолжение: Выздоравливающая от коронавируса Ольга Куриленко поделилась секретом лечения
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Но пробки рассасываются, а вот что мы делаем, когда в них застряли без возможности радикального влияния на ситуацию - это уже наш выбор. И лично для меня, поскольку одно из основных профессиональных направлений – как раз стресс и победа над ним, эта ситуация выглядит еще и как мощный тренинг.

Мы и без того много думаем о том, как держать под контролем ежедневный современный стресс, чтобы не уйти в его воронку. И вся эта история с вирусом – как раз повод и способ пересмотреть свою жизнь, отношение к семье, здоровью, работе, определиться с приоритетами и не дать внешним обстоятельствам разрушать нашу жизнь.

Можно, конечно, вести себя, как котенок и щеночек из мультфильма "Котенок по имени Гав" – помните: "Давай бояться вместе!" И дрожать, прижавшись друг к другу, когда над головой сверкают молнии. И это нормально: страх с древних времен диктует всего-то два вида реакции – замри или беги. Только эффективности тут никакой, весь пар уходит в свисток. А ведь энергия страха – одна из самых мощных, и, если ее правильно взнуздать, запрячь и подчинить себе, то она станет превосходным топливом для полезных и разумных действий.

Сначала ситуацию нужно попросту признать и осознать. Как можно быстрее пройти непродуктивный этап недоверия "этого не может быть и уж точно не может быть со мной". Проигнорировать извечный русский вопрос "кто виноват?" и сосредоточиться на не менее вечном "что делать?"

ИММУНИТЕТ К СТРАХУ

Обычно мы не очень думаем о глобальных опасностях. Да, все боятся смерти или болезни, но эти вещи – "где-то там" и "когда-нибудь". И вдруг мы обнаруживаем, что они гораздо ближе. И что, как писал хороший поэт, "от судеб защиты нет". Когда источник опасности понятен, принять решение действовать и сражаться проще. Когда угроза ощутимая, но неявная, гораздо сложнее. И вот тут-то на первый план выходят обычно дремлющие глубинные базовые страхи катаклизмов и катастроф. Как все непознанное, иррациональное и неподвластное, они буквально гипнотизируют, завораживают, словно взгляд змеи или пропасть.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Оказывается, природа нам вовсе не подчиняется и может внезапно выкинуть этакий фокус, а мы-то, любители страшного кино, думали, что катаклизмы нынче возможны либо из-за вторжения инопланетян или астероидов, либо из-за шаловливых ручек коварных докторов Зло в тайных лабораториях. Увы. Птичка, свинка или летучая мышка много коварней. От этих мыслей мы, такие еще вчера уверенные и смелые, начинаем бояться. Коллективный иммунитет к страху снижается.

ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ?

Реакция на страх вынуждает нас примкнуть к одному из двух лагерей – к "паникерам" или "пофигистам". Одни уверены, что "все пропало", другие – что "все пучком", а мы в течение дня склоняемся то к первым, то ко вторым. Оба варианта нормальны. В первом кажется, что от нас ничего не зависит и нужно сложить лапки и довериться судьбе. Во втором – что мы стойкие оловянные солдатики, которые ни за что не должны показать себе и другим, что нам не по себе. Так что носим маску – но не индивидуальной защиты, а маску рыцаря без страха и упрека. И тратим энергию страха вовсе не на то, что нужно: доказываем, что болезнь нам не страшна, вместо того чтобы с ней сразиться. Но наше тело знает лучше, и по его реакциям можно вычислить, что мы чувствуем на самом деле. В стрессе все процессы ускоряются – дыхание, речь, жестикуляция, ходьба. Сердце бьется чаще, пот выделяется активней. Адреналиновая раскачка – налицо. Зафиксировали у себя эти признаки? Отлично. Первое, что делаем, возвращаем контроль над ситуацией и замедляем процессы. Для этого используем глубокое размеренное дыхание: вдох на 4 счета, выдох на 8 счетов, цикл 10 раз. В любой момент, когда становится не по себе, дышим.

КОПИМ РЕСУРС

Первое желание внутри и рекомендация извне в ситуации эпидемии – "окуклиться" и сделать запасы. Да, конечно, нужно создать запас продуктов и необходимых вещей, но только ли насущной "предметной" сферы это касается? Точно так же сейчас важно накапливать внутренний ресурс – то, что поможет не просто продержаться, а оставаться спокойным и разумным на долгой дистанции. Что для этого нужно? Нужно вспомнить принцип айкидо: не сражаться с океаном и не сопротивляться течению, а совпасть с волной. Наладить режим сберегания энергии и не расходовать силы зря. Поберечь себя, свои силы и тело и обеспечить себе чувство поддержки.

Нужно себя согреть. Дать себе ощущение тепла, уюта и покоя. Как только становится холодно и одиноко – согреваться. Как? Буквально пить горячую или теплую воду. Регулярно, по несколько глотков. И особенно – когда страшно, неуютно, тоскливо и хочется съежиться и обхватить себя руками.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДУХОВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Что важно, этот теплый настрой должен быть направлен не только на себя, но и на других. Такое, как бы, состояние вибрации, постоянного теплообмена с другими. Мы – общинная страна, нам важно, чтобы не только мы, но и люди рядом с нами были в безопасности, и чтобы у соседей тоже был ресурс. По сути, мы говорим о формировании единого коллективного эмоционального иммунитета. Да, здесь нет прививок. Но есть определенный настрой, который способен успокоить всех – или встревожить всех. Впервые за долгое время наша безопасность зависит от других, а безопасность других – от нас. Безопасность не только физическая, но и духовная.

Фото: Jenny Norquist/moodboard/www.globallookpress.com

Нам нужно отслеживать в себе суетливость и заполошность. Ощущать неспешность и получать от нее удовольствие. Это в спорте нужно быстро бежать, быстро восстанавливать силы и сразу бежать дальше. Наша жизнь еще вчера была таким спортом, но сегодня пришла пора отдыха и восстановления сил. Что для этого нужно? Вспомнить и прочувствовать, что вы – главный человек в своей жизни. Тот, от кого зависят другие. А значит, заботиться о себе, баловать себя насколько возможно. Ощущать вкусы и запахи. Делать то, что любите или давно хотели, но не доходили руки. Переключиться с большой скорости на малую, взять паузу и расслабиться. Отдыхать не страшно – просто трудно так сразу привыкнуть.

Попробуйте, например, простейшую медитативную технику: хотя бы одну минуту в день ничего не делать, просто смотреть на облака, дерево за окном, собственную руку или любимую вазу. Ну? Ничего не случилось? Вселенная не рухнула от того, что одну минуту вы не делали ничего и не думали ни о чем. И вот так постепенно вернется чувство контроля над своим миром.

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ

Мы отлично умеем заботиться о других, но не очень хорошо – о себе. Слишком часто оставляем себя на втором плане, надевая кислородную маску на другого. Сколько бы нам ни твердили стюардессы о том, что нужно – наоборот.

Но каждый из нас знает, как нужно заботиться о ребенке в сложное время. О том, как его кормить и поить морсами и имбирным чаем. О том, как изолировать от внешнего инфицированного мира и при этом наладить его учебу и досуг. О том, как соблюдать его гигиену, укреплять его иммунитет, вовремя давать лекарства. О том, как его баловать, читать ему хорошие книжки, играть с ним, но и строго лечить, в случае чего. О том, как нужно ему что-то и запрещать, объясняя не только "почему надо", но и "почему нельзя".

Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com

Мы – хорошие родители для своих детей. Но настало время побыть хорошими родителями и для себя самих. Отнестись к своему внутреннему ребенку так же, как к реальному. Побаловать его, ведь этого так не хватает на фоне сплошных ограничений. Обойтись с ним построже, когда он упрямится или проявляет излишнюю беспечность, не признавая опасности. Обучить его новому и полезному. Наладить его режим и не позволить распуститься.

Мы много говорим о любви к себе, о том, как научиться себя любить. Вот и способ, вот и проверка. Полюбить себя, как своего ребенка. Вернуть себе этим ощущение взрослого контроля над ситуацией и ответственности. И так взять стресс на поводок.

ЕСЛИ ВЫ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ

Все по песне Высоцкого. Стресс побеждается не чтением новостей и лихорадочным обновлением ленты соцсетей. Так мы его не победим, потому что идея "чтобы держать контроль, надо быть в курсе" здесь работает против нас, вынуждая вгонять себя во все большую тревогу и фиксироваться на одной-единственной теме. Над стрессом можно возобладать, если поднимать активность прифронтальной коры, ее не перегружая. Тратить волю на то, чтобы не провоцировать панику, а организовать себе достаточное количество актуальных регулярных дел, будь то рисование, последовательный разбор шкафов и сумок, выучивание десятка новых иностранных слов, складывание паззла, гимнастика, ведение дневника, чистка почты или написание разнообразных списков на будущее. Но НЕ тратить на то, что в спокойном состоянии дается с трудом – диеты и спортивные сверхнагрузки. Если обычно вы отжимаетесь 20 раз, так и продолжайте. Если только решили, пользуясь случаем, взяться за свою физическую форму, действуйте медленными постепенными шажками. Бережно. И помним: физические упражнения отлично помогают при выбросе адреналина. Атакует тревога – отжимаемся или приседаем.

Фото: Matthias Hauser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

ПЕРЕКЛЮЧАЕМ КАНАЛЫ

Переключить можно не только скорость своей жизни, перейдя с пятой на первую. Переключить можно и вектор своего внимания. Можно – и нужно.

Люди ориентируются на дело, на других и на себя. Большинство из нас – люди дела. Они не ищут повода бесконечно привлекать к себе внимание в эти дни и разрешают себе выйти из позиции героизма. Хотя ответственному человеку это и сложно: кажется, совершая подвиги, ему проще все выдержать. Сейчас это ни к чему. Оставим подвиги профессионалам. Сосредоточимся на себе и на других.

Не ищем у себя симптомов. А если очень хочется – переключаемся. Либо на дело, либо на заботу о других, либо на какие-то простые вещи, хотя бы на вкус того, что едим, или цвет того, на что смотрим. Фиксируем детали вокруг себя – и через какое-то время мозг сам начнет вычленять их, чувство яркости впечатлений усилится, а глобальная тревога существенно снизится. Кстати, в ситуации вынужденной изоляции это тоже прекрасный челендж: заново увидеть свой дом, оценить каждую вещь, вспомнить, чем дороги все предметы, ставшие привычными.

Переключиться можно на заботу о себе – час в день только для себя, только на себя, час имени себя, когда "весь мир подождет". Переключиться можно на чужую выдуманную жизнь – на фильмы и книги, на судьбы, места и времена, далекие от настоящего момента. А еще на что?

Мы живем в прекрасное время, когда физическая изоляция вовсе не обрубает контактов. Более того, это вызов нашей способности не утратить связи с внешним миром. Социальные сети и телефон – наши главные орудия. И мы более чем способны создать крепкую связь с другими, если в число наших ценностей входит понимание необходимости общего эмоционального иммунитета.  Что мы можем сделать, чтобы подарить людям тепло? Думать о каждом в свете того, что хорошего можем для него сейчас сделать. И это – отличный вызов себе: что я могу, чтобы проявить тепло? Поболтать, пожелать, подарить, помочь на дистанции. Поддерживать отношения регулярно, обсуждая темы, не связанные с тревожными поводами. Отвлекать, шутить, подбадривать.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ

Замедление темпа жизни – лучший способ снизить тревогу. К тому же это – отличная тренировка умения чувствовать мир вокруг себя. Множество реальных людей или героев книг и фильмов оставили нам уроки на этот случай. Робинзон Крузо, семейство Даррелов, а так же лично Александр Сергеевич Пушкин, использовавший ссылку для творческих побед. Он-то и завещал нам универсальный способ на случай уныния и тревоги: откупорить шампанского бутылку и перечесть "Женитьбу Фигаро". Наши советы полезны, но пушкинский сейчас тоже придется как нельзя кстати. 

19 марта 2020, 13:39

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