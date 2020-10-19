Число зараженных коронавирусом в России выросло почти на 16 тысяч

Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. В оперативном штабе рассказали, что у 26% граждан нет клинических проявлений болезни.
На первом месте по числу инфицированных остается Москва. Здесь заразились 5 376 человек. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область с 686 и 466 больными.
В первую десятку вошли Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Воронежская, Архангельская области, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.
Таким образом, за весь период в России было выявлено 1,415 миллиона случаев заболевания. Вылечились 1,075 миллиона человек, скончались 24 тысячи пациентов.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Короновирус и обояние
Подмышки
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Бизнесмен это призвание ?
Коронавирус вызывает бесплодие?