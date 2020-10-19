В Москве обсуждают введение QR-кодов для похода в салоны красоты и рестораны

О возможном введении QR-кодов в салонах красоты, непродовольственных магазинах и ресторанах рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк во время беседы с соучредителем барного объединения "Профсоюз" Дмитрием Левицким. Система заработает только в том случае, если покажет эффективность в ночных заведениях.
Немерюк отметил, что в мэрии Москвы уже консультируются с предпринимателями насчет QR-кодов. Это правило рассматривается как альтернатива полному локдауну. Алексей Алексеевич считает гуманной такую систему, поскольку она позволяет выявить наличие угроз здоровью посетителей и сотрудников.
Напомним, в столице с 5 октября часть работающих граждан перешли на удаленный режим. Руководители компаний должны сообщать властям, кто из сотрудников перешел на такой формат. Кроме того, с 19 октября по 1 ноября учащиеся 6-11-х классов занимаются дистанционно.
Тем временем в Москве за минувшую неделю выявлено свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 350 человек, выздоровели – около 12,3 тысячи граждан.
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