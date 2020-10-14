В России появилась вторая вакцина от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса получила название "ЭпиВакКорона". Об этом Владимир Путин сообщил в ходе совещания с членами правительства.
Число заразившихся коронавирусом в России продолжает расти, поэтому двух препаратов может быть недостаточно. По словам президента, вскоре регистрацию пройдет третья вакцина – она создана в центре Чумакова Российской академии наук.
После государственной регистрации "ЭпиВакКорона" пройдет последнюю фазу испытаний с участием 40 тысяч человек. Из них 150 добровольцев будут старше 60 лет. "Стартовые" партии вакцины выпустят в объеме 60 тысяч доз.
Напомним, что первая российская и мировая вакцина от коронавируса "Спутник V" была разработана отечественным центром имени Гамалеи и зарегистрирована 11 августа. Препарат основан на векторах аденовирусов человека. Они служат в качестве "контейнера" для доставки отдельных, безопасных белков коронавируса в организм, после чего начинается выработка иммунитета к COVID-19.
Сейчас проходят пострегистрационные испытания "Спутник V". Участие в исследованиях принимают 40 тысяч человек. В то же время препаратом прививают людей из группы риска – учителей и врачей.
До конца года планируется произвести более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Весной объем будет увеличен до 15 миллионов доз в месяц, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Напомним, что за последние сутки коронавирус в России выявили у 14 тысяч человек. Это рекордный показатель за все время эпидемии. Тем не менее у отечественных медиков есть опыт борьбы с инфекцией, в стране создан запас коечных мест, техники и медикаментов.
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