Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса Последние новости на 14 октября

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Среда
14 октября
Лента новостей
14:04
"Ты дура, что ли?": коллеги обрушились на Ирину Пегову
14:03
"Очень боюсь увольнения": ведущая "Давай поженимся" после слухов о закрытии передачи
14:02
По факту смерти россиянина на курорте в Турции возбудили уголовное дело
13:53
Россиян обвинили в беспечном отношении к мерам по борьбе с коронавирусом
13:41
"Я заработал 1,5 миллиона": пожарный пристыдил Самбурскую за слова о скромных доходах спасателей
13:30
В Ленинградской области после прогулки пропали три подростка
13:18
Как черт от ладана: престарелый Петросян в ужасе бежал после допроса о сынишке
13:15
В Екатеринбурге хулиганы бросили бутылку с зажигательной смесью в поликлинику
13:10
Кабаева объявила о разводе
13:03
Телеграм-каналы: Россия ведет переговоры с белорусскими силовиками за спиной у Лукашенко
12:59
Внезапное исчезновение и странное сообщение: Загадочная смерть звезды сериала "Бедная Настя"
12:58
Лохматая Пугачева приласкала другого мужчину на глазах у его жены и Галкина
12:34
Названа причина быстрого выздоровления Трампа от COVID-19
12:28
Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах
12:27
В Москве ребенок пришел на прием к стоматологу пьяным
12:19
После измены мужа Королева заговорила о воссоединении с Николаевым
12:15
"Я абсолютно счастлив": у Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родился ребенок
11:59
Роспотребнадзор раскрыл побочные эффекты вакцины от коронавируса
11:52
Эксперт: Зеленский решил уйти в отставку, можно провести досрочные выборы
11:50
В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении
11:37
Звезда ремейка "Зачарованных" назвала Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс жалкими
11:28
Стало известно о шокирующем инциденте на похоронах дочери Конкина
11:28
Зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко: политолог назвал причину
11:22
Внешность сына Рудковской всполошила народ: Похож на Билана
11:07
"Очень противная штучка": оправившийся от коронавируса Башмет о своем состоянии
10:50
Звезда сериала "Клон" показала беззубый рот
10:43
Медведев предложил выдавать россиянам лекарства бесплатно
10:06
"Он подарил мне пальто перед смертью": Лолита о ненависти к Цекало
10:01
"Как зеркальное отражение": Навку не отличили от известной бизнесвумен
09:48
Алибасов остался не у дел: у Федосеевой-Шушкиной появился молодой фаворит
09:16
Валерию закидали камнями из-за жестокого убийства животных
09:10
Собянин заявил о переводе московских старшеклассников на дистанционный режим обучения
08:46
"Угасает на глазах": стало известно о раке у Бориса Моисеева
08:38
Ошарашенную Успенскую пришибло смертью: Вечная память
08:23
Эксперты о состоянии российской экономики после карантина: Рост бюджетных доходов обеспечат налогами
06:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 октября 2020 года
04:03
Психолог рассказал о правильном разделении мужских и женских обязанностей в отношениях
01:58
Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее
23:55
Фото с животом: Валерия готовится к прибавлению в семействе
21:32
Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся
21:30
Матвиенко предложила ввести в России единый стандарт жизни граждан
21:20
Истощенный коронавирусом Порошенко шокировал украинцев внешним видом
20:58
Билан отдаст свой голос Крокодилу Гене
20:53
Ученые развеяли миф о растущей со временем схожести супругов
19:49
Ученые сочли отношение россиян к коронавирусу неадекватным
19:49
Спал с репетитором сына? Жена обвинила в измене звезду "Марша Турецкого"
19:48
Разин накинулся на Пугачеву за обвинения в бездарности
19:32
Мария Шарапова стала одной из самых богатых женщин США
18:51
"Трансы вульганы": Галкин с макияжем и накладной грудью напугал россиян
18:50
Россиянам дали советы по укреплению здоровья детей в холодный период
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
Тихановская дала Лукашенко две недели на отставку: Вы ждали приказа – вот приказ
Тарзана увезли на скорой после выходки Малахова
Эксперт о встрече Лукашенко с оппозицией в тюрьме: Предлагал свободу взамен на молчание
Правозащитник о поведении Лукашенко: За 26 лет так и не набрался мудрости
Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
Коронавирус
Роспотребнадзор раскрыл побочные эффекты вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор раскрыл побочные эффекты вакцины от коронавируса

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Роспотребнадзоре сообщили, чего нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, прививка может привести к нежелательным реакциям.

Продолжение: Россиян обвинили в беспечном отношении к мерам по борьбе с коронавирусом

прочитано 582 раза

Добровольная массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется скоро, а пока эксперты предупреждают о последствиях, которые могут возникнуть после прививки. Так, Горелов подчеркнул, что желающие защитить свой организм от коронавируса с помощью этого препарата не должны скрывать наличие каких-либо болезней.

ПО ТЕМЕ

Сколько необходимо носить маску сделавшим прививку от коронавируса людям

Обнаружено полезное свойство коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

На этапе клинических исследований вакцина вводится в организм только тех людей, которые абсолютно здоровы. В любом случае необходимо быть готовым, что из-за прививки повысится температура тела, появится слабость. Также не исключается покраснение и боль в месте укола, пишет LIFE.

Ранее специалисты уже предупреждали, что вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", противопоказана людям с тяжелыми формами аллергии, новообразованиями, а также заболеваниями крови. Лучше всего препарат подойдет пожилым людям, поскольку в его составе отсутствует естественный живой белок.

Выпуск первой партии вакцины "Вектора", получившей название "Эпиваккорона", ожидается в ноябре 2020 года. Также напомним, что сейчас проходит третья фаза клинических исследований препарата против COVID-19 "Спутник V", который разработал и зарегистрировал научный центр имени Гамалеи.

Автор: 14 октября 2020, 11:59 Источник: РИА Новости

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся
Эксперт: Радикализация протестов может быть выгодна Лукашенко
Тихановская дала Лукашенко две недели на отставку: Вы ждали приказа – вот приказ
Бойню в Карабахе назвали войной Турции против России

Шоу-бизнес

Как черт от ладана: престарелый Петросян в ужасе бежал после допроса о сынишке
Кабаева объявила о разводе
Лохматая Пугачева приласкала другого мужчину на глазах у его жены и Галкина
После измены мужа Королева заговорила о воссоединении с Николаевым

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Сын Сафронова заткнул рот меркантильной Самбурской: За умную сойдешь

Пианист грубо ответил женщине
Шоу-бизнес

Появилась информация о разводе Виктории Лопыревой

Модель перестала показывать своего мужа
Шоу-бизнес

"Когда умрете, музей будет": Собчак похвасталась своим новым загородным особняком

Телеведущая ждет новоселье
Шоу-бизнес

Молодая любовница оказалась суррогатной матерью ребенка Королевой и Тарзана

Сенсационное признание певицы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу
Исинбаева неловко оправдалась за несвязную речь в беседе с Путиным
"Это конец всему": легендарная фигуристка лежала на льду с проломленным черепом

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+