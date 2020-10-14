Роспотребнадзор раскрыл побочные эффекты вакцины от коронавируса

Добровольная массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется скоро, а пока эксперты предупреждают о последствиях, которые могут возникнуть после прививки. Так, Горелов подчеркнул, что желающие защитить свой организм от коронавируса с помощью этого препарата не должны скрывать наличие каких-либо болезней.
На этапе клинических исследований вакцина вводится в организм только тех людей, которые абсолютно здоровы. В любом случае необходимо быть готовым, что из-за прививки повысится температура тела, появится слабость. Также не исключается покраснение и боль в месте укола, пишет LIFE.
Ранее специалисты уже предупреждали, что вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", противопоказана людям с тяжелыми формами аллергии, новообразованиями, а также заболеваниями крови. Лучше всего препарат подойдет пожилым людям, поскольку в его составе отсутствует естественный живой белок.
Выпуск первой партии вакцины "Вектора", получившей название "Эпиваккорона", ожидается в ноябре 2020 года. Также напомним, что сейчас проходит третья фаза клинических исследований препарата против COVID-19 "Спутник V", который разработал и зарегистрировал научный центр имени Гамалеи.
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